„Orbán hatalma messze túlmutat a kormányzáson”

Van egy terület, ahol kifejezetten innovatív a magyar kormány: ez a korrupció.

Közbeszerzéseken és uniós forrásból halmoznak fel sokmilliárdos vagyont, amit alapítványokba és magántőkealapokba csatornáznak.

Orbán Viktor és környezete úgy szervezi ki a pénzt az állam fennhatósága alól, hogy az rendelkezésére állna akkor is, ha elveszítené a hatalmat.

A kormány eközben politikai céltáblává tette és üldözni kezdte a civileket, akiktől emiatt egyre inkább távolságot tartanak az üzleti szereplők is.

„A magyar felső-középosztály közben passzívan élvezi a rendszer előnyeit, felveszi a CSOK-ot, alacsony SZJA-t fizet, a magánegészségügyet és magániskolát veszi igénybe, hozzájárulva a közintézmények szétrohadásához, kiüresedéséhez, és a társadalom kettészakadásához”.



Interjú a K-Monitor korrupciókutató vezetőjével, az Obama-ösztöndíjas Léderer Sándorral.



Mennyire lepett meg a döntés, hogy az OSF felfüggeszti az európai uniós programok finanszírozását?

Abból a szempontból meglepett, hogy milyen súlyos válságban vannak azok a demokratikus intézmények Európa szerte, amelyekkel az OSF és más donorok is évtizedek óta kiemelten foglalkoznak. A konkrét bejelentés nem volt meglepő, mert pletykák keringtek róla, és az európai kontaktjaink is jelezték, hogy várható egy stratégiai irányváltás a vezetés részéről. Nyilván nem örültünk neki, és őszintén szólva a rációt se látjuk mögötte.

Ez mekkora vágás a szervezetnek?



A tavalyi éves bevételünknek olyan 15-16 százaléka jött az OSF-től. Drasztikus változásra nem lesz szükség, de azért ez akkora összeg, amiből fontos, értelmes dolgokat lehet csinálni, szóval majd pótolni kell.

Az indulásnál, 2007-ben, mekkora volt ez az arány?

Mi egy darabig önkéntes alapon működtünk, de az első nagyobb pályázatunkat nem közvetlenül az OSF-től, hanem a különféle amerikai donorok, köztük a Rockefeller, a Mott Alapítvány és OSF által is támogatott regionális alaptól, a CEE Trust-tól nyertük el. Azzal tudtunk elkezdeni professzionalizálódni. Utána volt olyan év, amikor 20-30 százalékot is kitett az OSF (akkor még OSI) támogatás, ez azon is múlott, hogy épp milyen források voltak elérhetőek. Akadt olyan időszak, amikor viszonylag kevés donor volt jelen a térségben, és megnőtt az OSF jelentősége.

Többek szerint ez a lépés a most induló civil startupok számára a legnagyobb érvágás. A grassroots típusú kezdeményezések támogatására rendszerint nyitott volt az OSF.

Abszolút. Az OSF igazi jelentőségét nem is csak a pénz adta, hanem hogy a később Berlinbe költözött budapesti irodában olyan emberek ültek, akik ismerték a régiós civil szférát, az akut társadalmi problémákat, és nyitottak voltak az újdonságokra. Pénz van máshol is, az igazán nagy veszteség ezzel a kivonulással az infrastruktúra és a helyismeret hiánya lesz. Ez egy átlátható és nem bürokratikus rendszer volt, ami nagy segítséget jelentett az induló projektek, civil kezdeményezések számára.

2007 óta van K-Monitor. Mennyivel volt könnyebb akkor elindulnia egy ilyen korrupciófigyelő projekttel?

A 2000-es évek második fele elég pezsgő időszaka volt ennek a világnak. Addigra ért be vagy tudatosult az, ami a rendszerváltással elindult, hogy szükség van egy erős civil szférára, hogy jó dolog civilként működni, és van is ehhez mozgástér. Ebben az időszakban indult a Transparency is, ekkortájt szerveződött igazán nagy szervezetté a TASZ, elindult az információszabadság-programjuk. Minket egy helyi ügy inspirált: azért indítottuk le a K-Monitort két barátommal, mert fel akartunk lépni a VII. kerületi ingatlanpanamával szemben; megakadályozni, hogy lebontsák a fél kerületet és ellopják azt a pénzt, ami ebből az ingatlanok értékesítéséből származott. Az állami szervek is tudomásul vették eddigre, hogy kötelesek minden állampolgári és újságírói megkeresésre válaszolni, konzultálni szakmai és civil csoportokkal. Akkor még volt nyitottság az üzleti szférában is, hogy ilyen jellegű kezdeményezéseket támogassanak, együttműködjenek ezeken a területeken tevékeny civilekkel.

photo_camera Léderer Sándor, a K-Monitor igazgatója Fotó: Németh Dániel/444

Mi volt az a pont 2010 után, amikor éreztétek, hogy itt valami egészen más világ jön, és nem csak a politika, de kifejezetten a civil szférában is?

Más civilekkel közösen kampányoltunk azért, hogy Magyarország csatlakozzon a Nyílt Kormányzati Együttműködéshez, amit nyolc ország írt alá 2011 szeptemberében arról, hogy erősítik a költségvetési adatok és a közpénzek nyilvánosságát. Akkor még meg lehetett győzni Navracsics Tibor közigazgatási minisztert, hogy ennek van értelme.

Mire a munkacsoport megalakult, már láttuk, mennyire az eredeti célkitűzésekkel szemben hoz döntéseket a kormány, és otthagytuk a dolgot. Amikor bevezették a visszaélésszerű adatigénylés fogalmát, világossá vált, hogy nincs valódi szándék semmilyen transzparens működésre. Épp ellenkezőleg. Ahogy a 2010-ben beharangozott elszámoltatásból se lett semmi.

Amikor a rendőrség 2014 szeptemberében kiszállt az Ökotárs Alapítványhoz, és a kormány adminisztratív eszközökkel kezdte vegzálni a civil szervezeteket a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) révén, ami egyébként a kormány belső ellenőrzésére szolgál, onnantól fogva kifejezett politikai cél lett ennek a szférának a hiteltelenítése és összemosása a pártpolitikával.

Közellenséggé kiáltottak ki a társadalmi kérdésekkel foglalkozó civileket, mint később a menekülteket, a melegeket, a szegregáció miatt igazságtételt váró romákat, vagy Brüsszelt, mintha tőlük kéne megvédeni az országot. Jött a Stop Soros-törvény, a civilellenes törvény és a külföldről támogatott szervezetek megbélyegzése, amit aztán az Európai Unió Bírósága elkaszált.

Egyre nehezebb lett állami intézményekkel bármilyen szakmai kapcsolatot létesíteni, vagy adatokhoz, információhoz hozzájutni. Kénytelenek voltunk bővíteni a portfóliónkat és saját ügyvédet fogadni, hogy ki tudjunk perelni olyan szerződéseket, amiket egyébként az állami szerveknek önként kellene nyilvánosságra hozniuk. Csak tavaly 13 ügyben pereskedtünk az állammal teljesen evidens adatok hozzáférhetősége miatt. Ez a hozzáállás nagyon gyorsan átszivárgott a közigazgatás alsó szintjeire és az üzleti szférába, jelenleg a Belügyminisztérium mellett a Boston Consulting Grouppal szemben is van egy adatperünk annak érdekében, hogy nyilvánossá váljon az egészségügyi reformhoz készült tanulmányuk.

Kialakult egy félelem a civil szférával szemben. Akár közintézménnyel szeretnénk együttműködni, akár állampolgári ismereteket terjeszteni iskolákban, akár tech-cégekkel működnénk együtt, egyre nő az óvatosság. Inkább nem folynának bele a politikába.

Miközben ők is tudják, hogy ez nem pártpolitika, hanem állampolgári aktivizmus, de nem merik kockáztatni az egzisztenciájukat.



Mennyiben változott meg a korrupció természete 2010 után a megelőző időszakhoz képest és 2015 - Simicska Lajos levonulása és az új fideszes elit felemelkedése - után?



A rendszerváltás óta a politikai korrupció fő mozgatója a párt- vagy tágabban véve politika-finanszírozás. Az igazán nagy pénzek a politika pénzelésére folynak el a rendszerváltozás óta; ez 2010 előtt sem volt másként, egyedül a korrupció technikái tértek el a jelenlegiektől. A kilencvenes évek olajügyei, a privatizáció és általában az állami vagyongazdálkodás variációi; a székházügyek és a Tocsik-ügy - ezeket a történeteket mind ugyanaz a motívum kötötte össze.

Az első tartós „innováció” az első Fidesz-kormányhoz kötődött: az irányított közbeszerzések – mindenekelőtt az autópálya-építések – 1998 után váltak látványossá, nagyrészt a Vegyépszernek köszönhetően. A modellt felkarolták a szocik is, ennek állít emléket a kőröshegyi völgyhíd és az M6-oson az alföldi alagutak, a pénzek döntő része továbbra is pártkasszákban landolt, és úgy tűnt, az egész politikai klientúra osztozik ezeken. A nagypártok között működő 70-30 rendszeréről később vezető politikusok is tényként beszéltek.

2010-ben a Fidesz aztán akkora felhatalmazást kapott, hogy felrúgta ezt a megállapodást.

A NER korrupciós célkitűzése az volt, hogy a politikai tőkét minél hatékonyabban kell átkonvertálni más tőkefajtákba - ez teszi lehetővé, hogy akkor is gyakoroljanak hatalmat, ha esetleg nem választják újra őket.

A teljes őrségváltás programja, a közigazgatási tisztogatások, az állami hatóságok lefejezése, a közpolitika-alkotás kiszervezése párhuzamos intézményekbe, egy új gazdasági nómenklatúra kiépítése és helyzetbe hozása - mind ezt a célt szolgálták.

A közpénzek újraelosztását elkezdték masszívan centralizálni és felépíteni cégbirodalmakat a stratégiainak mondott szektorokban. A legegyszerűbb és legkézenfekvőbb az építőipari terjeszkedés volt, a Közgép révén, aztán ez az átalakulás az agráriumban is elindult, majd az energia-, a média-, kommunikációs és a bankszektor meghatározó része is kormányközeli üzletemberek befolyása alá került. A piacok újraelosztásának fontos eszközei lettek a különböző koncessziók, elég csak a trafikokra és a kaszinókra gondolunk, de ez volt a lényege a földpályázatoknak is. A folyamatnak nincs vége: van még mozgástér például az élelmiszer-kiskereskedelemben és az egészségügyben is.

2015 után a rendszer struktúrája változott meg elsősorban. Ugyanolyan centralizált, de Simicska helyett már a politikai hatalom maga irányítja az újraelosztást, miközben a haszonélvezők számosabbak lettek. Kiderült, hogy kockázatos egy kézre bízni a vagyont. Míg korábban minden Simicska köré csoportosult, a háború után kiszélesedett a lojális elit, de szigorúan a miniszterelnök közvetlen közelében; Tiborcz Istvántól Mészáros Lőrincen és Szíjj Lászlón át Garancsi Istvánig, így senki sem tud belső ellensúllyá válni a rendszerben.

photo_camera Léderer Sándor, a K-Monitor igazgatója Fotó: Németh Dániel/444

Ha korrupcióról van szó, meglepően innovatív a magyar kormány. A közbeszerzésekre épült Simicska-korszak óta egy sor új eszközt bevetettek a magántőkealapoktól az alapítványi modellekig. Öt év alatt legalább 1000 milliárd forintnyi vagyont szerveztek ki alapítványokhoz és egyházakhoz.

A rendszernek a hatalmas médiagépezettel és klientúrával bődületesen nagy a közpénzigénye, és ez kikényszeríti a működtetőkből a kreatív megoldásokat. Ilyen volt a letelepedési kötvényprogram is. Az alapítványi modell, amit az MCC-nél, a nagy egyetemek illetve az örökségvédelem területén is bevezettek, már nem „csak” a pénz újraelosztásáról szól, de a hatalomgyakorlás és a kormányzás különválasztásáról is. Több mint 500 milliárd forintnyi állami vagyont bíztak az MCC-re, kuratóriumában politikai megbízottakkal. Lényegében kiszervezik az állami vagyont és képességeket olyan egységekbe, amikre a közjogi helyzettől függetlenül korlátlan befolyást tudnak gyakorolni. A Fideszben ezeknek a párhuzamos intézményeknek egyébként is van hagyománya: ezt láttuk már a rendszer indulása idején, a Századvég think-tank esetében, és azóta számos állami intézményrendszerben.

Így lassan nem lesz ember a minisztériumokban, aki képes közpolitikát tervezni, törvényeket írni.

Az önkormányzati szektor fennmaradásának is azért volna különös jelentősége, mert ott maradt még valamennyi tere a demokratikus innovációnak, a plurális hatalomgyakorlásnak, és egy másfajta politikai, közigazgatási rekrutációnak. Ennek kockázatait a Fidesz is látja, hiszen közvetlenül 2010 előtt az önkormányzati jelenlétükből építkeztek.

2016 után az újraszabályozott magántőkealapok felváltották az offshore-t. A magántőkealap nagy előnye, hogy a pénzügyi információ Magyarország határain belül marad, és ilyen kontrollált keretek között kisebb a kockázata, hogy a tényleges tulajdonos neve kitudódik.

Foglyul ejtett intézmények őrzik az információkat, így a felhalmozott vagyon még kevésbé nyomon követhető.

A Bankholding létrejöttével kialakult egy NER-es bankrendszer is, ezzel minden információ és pénzmozgás, ami a rendszer működtetéséhez kell, a saját kezükben van. Egyre jobban igyekeznek elrejteni a vagyonokat. Ezért nagy dolog, amikor készül róluk kép egy sokmilliárdos jacht fedélzetén. Mert az bizonyító erejű.

Orbán a minap a tranzitos beszélgetésében is felidézte ezt az emlegetett alapélményt, hogy ők 1998 és 2002 között kormányon voltak ugyan, de nem hatalmon: „a hatalom továbbra is a baloldal kezében volt, mert történelmileg ők uralták a gondolatformálás fő intézményeit – például a médiát – Magyarországon”.

Orbán az egyetlen politikus az elmúlt húsz évben, aki ezeket az alapélményeit képes volt beépíteni a politikájába, hosszútávon gondolkodott, és saját érdekeire formálta a közjogi rendszert. Alig van törvény, amit nem írtak újra, beleértve egyes intézményeket szabályzó jogszabályokat. Lecserélték a független kontrollintézmények vezetőit és bebetonozták utódaikat. Lojális ember áll az Állami Számvevőszék, a Közbeszerzési Hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, az ügyészség vagy az adóhatóság élén is. Polt Pétert, a rendszer egyik legfontosabb biztosítékát, kétharmados parlamenti többség híján nem lehet például elmozdítani. Ma már szinte el sem gondolható, hogy ezek a szervek politikától függetlenül eljárjanak a korrupciós ügyekben.

Más civilekkel közösen a K-Monitor is tagja lett annak a munkacsoportnak, amit az unióval egyeztetve hozott létre a kormány, hogy ezzel kompromisszumkész arcát mutassa és esetleg hozzájuthasson végre az RFF vissza nem térítendő forrásaihoz és hitelkeretéhez. Mi ennek az értelme és mennyire komolyan vehető ez a munka?

A Magyarország ellen indított jogállami feltételességi eljárás részeként anti-korrupciós intézkedéseket kell hoznia a kormánynak, ennek egyik eleme ez a munkacsoport. A Bizottság és a kormány közösen találta ki, feltételezem, hogy előbbi nyomására. Sok kétely volt bennünk ezzel kapcsolatban, miután az elmúlt tíz évben az összes ilyen intézkedés csak a kirakatnak szólt, érdemi munka és eredmény nélkül.

Tizenhárom év óta ez a legnagyobb antikorrupciós törvényalkotási program, és nekünk ez a szakterületünk. Ne a mi távolmaradásunkon múljon már, hogy ebből bármi jó kisüljön. Van ráhatásunk arra, hogy mi kerül napirendre, és tudjuk ellenőrizni a folyamat hitelességét, tájékoztatni a nyilvánosságot. A testülettől senki sem várt csodát, hiszen nagyon gyenge a mandátuma. A célja nem konkrét ügyek kivizsgálása, arra van az Integritás Hatóság, hanem tanácsokat megfogalmazni közpolitikai jogszabályokhoz, és azokat értékelni. Az értelme számunkra leginkább az, hogy létrejön közvetlen kapcsolat a kormányzati intézményekkel, látjuk, kik ők, mi mozgatja őket, erre tíz éve nem volt módunk. így a beígért reformokat is hitelesebben tudjuk számonkérni, hiszen látjuk, hogy hol vannak a rendszer határai, senki sem mondhatja, hogy nem születtek részünkről valódi antikorrupciós javaslatok. Értékes tapasztalat. Nem tudom, hogy miért lett volna jobb, ha nem lépünk be.

A rendszer meghatározó részben a közpénzek elcsatornázására épül – egy ilyen bizottságnak szükségszerűen abból a feltételezésből kell kiindulnia, hogy valamiféle szándék van ennek a felülvizsgálatára és megváltoztatására. Miközben nyilván nem ez a helyzet.

Felmerült az a szempont, amikor erről vitatkoztunk, de ez az Európai Bizottság kezdeményezése volt, és nem szimplán a kormány színjátéka. Azzal, hogy egy testületbe beülünk, nem legitimálunk semmit: ez egy fórum, amit kihasználunk arra, hogy elmondjuk, hogyan kéne valódi reformokat végrehajtani, és ha ez nem történik meg, kritizáljuk a kormány korrupcióellenes teljesítményét, ami az eddigi reformok alapján közel nulla. Ha már nem látunk ebben mozgásteret, akkor nyilván otthagyjuk a testületet. Mindig könnyebb arra magyarázatot találni, hogy mit miért nem érdemes csinálni. Mi inkább úgy döntöttük, hogy minden lehetséges módon próbálkozni kell, majd utólag kiderül, hogy mi működött és mi nem, a csodavárás nem visz előre.

Mekkora jelentősége van a rendszer fenntarthatósága szempontjából az uniós forrásoknak, és elgondolható-e olyan megoldás, ahol ezeknek a pénzeknek a felügyelete hatékonyan megvalósul. A magyar példa azt mutatja, hogy alkotmányozó felhatalmazással ezek a fékek könnyen kiiktathatóak.

Az alapprobléma az, hogy az uniós pénzek legnagyobb része megosztott pénzügyi irányítás alá tartozik, így elsősorban a tagállamok felelősek az elköltéséért és ellenőrzéséért. Attól kezdve, hogy unió rábólint arra a fejlesztési programra vagy partnerségi megállapodásra, ami alapján a pénzeket költik, a tagállami infrastruktúra ellenőrzi a költéseket. Magyarországon az abszolút GDP 4 százalékát is elérheti a beáramló uniós pénz aránya, és ennek a Marshall-tervnyi pénznek nyilvánvalóan nagy szerepe volt a klientúra feltőkésítésében.

Ezeknek a forrásoknak a helyes felhasználásával ma más, jobb hely lenne Magyarország. Ennek a lehetőségnek a kihagyása a jelenlegi elit megbocsáthatatlan bűne.

Az első Tiborczhoz kötődő ügy, az Elios-sztori rögtön ilyen volt, és a Híd a munka világába program is, amit aztán sok tucat felesleges vagy félremenedzselt pályázat követett. Az uniós fejlesztési koncepcióval szembemenne, ha ezt a gyeplőt szorosabbra húzná a központ, és ebbe lényegében semelyik tagállam nem menne bele. Épp ennek ellensúlyozására hozták létre az Európai Ügyészséget, amihez Magyarország, a legtöbb tagállammal ellentétben, nem hajlandó csatlakozni. Ami segíthetne, ha az unión belül nagyobb kapacitásai lennének azoknak a country deskeknek, ahol országokra vonatkozóan felügyelik a fejlesztési programok végrehajtását, de ezek a kapacitások minimálisak.

A szisztematikus rablásra nem volt a rendszer felkészítve. A magyar példa nyomán hívták aztán életre, sok év késéssel, a jogállami feltételességi eljárást. Ez lehetővé teszi, hogy ha jogállamiságot érintő rendszerszintű probléma van a pénzek elosztásával és a költés ellenőrzésével, akkor egy ország irányába befagyasszák a pénzeket. Ez történt Magyarország esetében. De ez sem változtat azon, hogy a helyi hatóságok felelősek a pénzek ellenőrzéséért. Az EU által megkövetelt reformok lényegében nem érintik a foglyul ejtett kontroll intézményeket, sebtapaszként hozták létre az Integritás Hatóságot és szigorították az ellenőrzési struktúrákat. A reformok eredményessége szempontjából a bíróságok függetlenségének megőrzése a leglényegesebb, illetve néhány olyan eszköz sorsa, amely a sajtót vagy a civilek munkáját segíti, mint a közérdekű adatokhoz való hozzáférés.

A rendszer előbb-utóbb minden ellenállás felmorzsol - a K-Monitor már 13 éve küzd ellene. Mennyire őrli a szervezetet és a munkatársakat ez a látszólagos szélmalomharc?

Őrli persze, de ugyanez igaz a teljes civil szférára, sőt az oktatásra, a független médiára vagy az egészségügyre, és az ott dolgozók legalább ekkora ellenszélben kénytelenek élni az életüket, mint mi.

Nekünk az alkotói szabadságunk és az innováció sokat segít, nem adjuk fel, mindig van, amivel érdemes próbálkozni. A korai években a korrupció exponálása volt a fő cél, de ma már nagyon változatos a napi tevékenységünk - noha a K-Monitor közpénzes adatbázisát havonta negyvenezren látogatják. Fejlesztettünk közbeszerzéseket monitorozó algoritmusokat, kísérletezünk mesterséges intelligenciával. Jelenleg több programot futtatunk, amik az állampolgári aktivitást serkentik. Önkormányzatokkal dolgozunk, hogy átláthatóbban tudjanak működni, vezessenek be olyan újszerű eszközöket, mint a részvételi költségvetés. Hogy legyenek meg a csírái az országban az aktív állampolgári működésnek. A PartiMap nevű ingyenes, nyílt forráskódú térképes részvételi platformunkat már egy tucat helyen használják, például a BKK is. Sőt, külföldön is van rá igény, angolra, románra és spanyolra is lefordították már.

Sikeres tevékenységünk a pereskedés is, ami segít tágítani az információhoz való hozzáférést, miközben önmagában felháborító, hogy bíróságra kell járni közérdekű adatokért. Ez is egyfajta kiváltság ma már, erre egy mezei állampolgárnak alig van lehetősége. Tavaly volt például egy izgalmas perünk Orbán római repülőútjáról, amit megnyertünk. Ennek több hasznos hozadéka is volt. Az egyik, hogy többek között az információszabadságról szóló Tromsøi Egyezményre hivatkozva nyertünk, így ma már egyetlen hivatal sem hivatkozhat pusztán arra, ha nem ő az adatgazda adott kérdésben. Ehelyett köteles tájékoztatni az igénylőt arról, hogy hová kell forduljon az adatokért. Korábban simán elhajthattak azzal, hogy nem náluk van az adat. Apróságnak tűnhet, de nagyban tudja segíteni az újságírói munkát.

A másik, hogy a minisztérium arra hivatkozva nem akarta megmondani az útiköltség összegét, hogy az igénylés beküldésekor nem készült még el a költségösszesítés, így nem állt rendelkezésre adat. A bíróság kimondta, hogy mivel a költségösszesítés után válaszoltak nekünk először, az információ megérkezett, ezért ki kell adni az adatot. Azt is kikértük, hogy az elmúlt időszakban mennyit fizetett be Orbán a család tagjai után: nagyjából 600 ezer forint volt ez az összeg ebben az esetben, és így láttuk azt is, hogy korábban alig történtek hasonló befizetések. Azaz okkal gyaníthatjuk, hogy az eljárás miatt vette a fáradtságot a miniszterelnök, hogy bedobja a kasszába a pénzt - amit korábban nem tett meg. Szóval lehet sikereket elérni, de ettől még igaz marad, hogy időnként lélekölő olyan környezetben dolgozni, ahol a hatalom tartósan ellenérdekelt a korrupció felszámolásába, és nincs semmiféle váltógazdaság.

És mennyire érzékelni a társadalmi apátiát a korrupció megítélésében?

Kutatások szerint egyre jellemzőbb az a kiábrándult hozzáállás, hogy úgyse tudunk semmit tenni, ez egy veszett fejsze nyele. A percepciós felmérések is azt jelzik, hogy a korrupció elfogadottsága és érzékelési szintje egyaránt magas: tudják, hogy van, része az életnek és kb. el is fogadják. Van egy szűkülő, de elkötelezett réteg, amelyik önkéntesként vagy támogatóként fontosnak látja a küzdelmet ez ellen, és ez jó.

Abban van egy nagyon nagy csalódottság bennünk, hogy a magyar felső-középosztály passzívan élvezi a rendszer előnyeit, felveszi a CSOK-ot, alacsony SZJA-t fizet, egyre inkább a magánegyészségügyet és a magániskolákat veszi igénybe, hozzájárulva a közintézmények szétrohadásához és kiüresedéséhez, a társadalom kettészakadásához; egy nehezen visszafordítható rendszerszintű átalakuláshoz.

Tudásuknál, pénzüknél és kapcsolati rendszerüknél fogva az ő hangjuk lehetne a leghangosabb, és többségük nem is ért egyet a kormánnyal, mégis inkább hallgatnak, nem állnak ki ügyek mellett, lényegében passzívan támogatják a rendszert. Pedig az ő erőforrásaikkal sokkal nagyobb nyomást lehetne gyakorolni a kormányra.