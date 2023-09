Gigantikus méretű harcsát fogtak a Bodrog-folyóban

Magyarország egyik legnagyobb harcsáját foghatták ki a Bodrog-folyóból márciusban, a horgász azonban csak most osztotta meg történetét a Pecaverzummal, amit a 24.hu szemlézett.

A mindössze pár éve pergető horgász, Gergő észrevette, hogy a dévérkeszegek ívása miatt megjelentek a folyón a 3-4 kilós példányok és azokra pályázó harcsák is. Apósával el is kezdtek harcsára vadászni, több, kisebb példány után este 19 óra körül kapott rá a csalira az óriáshal. Közel három és fél óra telt el, mire nagy nehezen sikerült a felszínre hozni a harcsát, majd ketten a csónakba is húzták.

„Én visszaengedtem volna, de meg sem bírtuk emelni, vissza sem tudtuk volna dobni a csónakból” – mondta Gergő, aki nem nagyon szokott hazavinni halat. A harcsát végül nem engedték vissza, ismerősei szerint egy ekkora példány nagyon sok halat fogyaszt, és még a nagyobb pontyokat is megtámadja.

A hal pontos tömegét mázsás mérlegelő hiányában nem tudták megmérni, de a horgászok becslése szerint a 256 centis harcsa 120 kiló felett lehetett. A hivatalos országos rekordot Kovács Gábor tartja, aki 2010. május 10-én fogott ki egy 113 kilós, 230 centiméteres halat a Töröcskei-tónál.