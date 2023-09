Megteltek a halottasházak Líbia árvíz sújtotta részein

Nem tudják időben eltemetni a pár napja a líbiai Derna városára lesújtó árvíz halálos áldozatait, a város kórházainak halottasházai pedig már teljesen megteltek - írja a CNN. A városra, ahogy több líbiai tengerparti városra is a Daniel nevű vihar csapott le hétfőn, amely korábban Görögországban is árvizeket okozott. Dernában a vihar áttörte a várost a tengertől elválasztó gátakat, a beáramló tenger pedig egész kerületeket sodort el. A viharnak eddig legalább 5000 halálos áldozata van, 10 000 embert pedig még keresnek. Mentőalakulatok folyamatosan keresik a törmelék alatt a túlélőket és az áldozatokat, hogy iszlám szokás szerint három napon belül megadhassák nekik a végtisztességet. Az áldozatok száma azért is lehetett ilyen magas, mert Líbia a Muammar Kadafi-elnök bukását követő polgárháborúban az ENSZ által elismert nyugati és a helyi parlament által elismert keleti részre szakadt. Derna a keleti részhez tartozik, a CNN cikke szerint pedig az elmúlt évtized háborúja és káosza miatt nem jutott elég figyelem az alapvető infrastruktúra fejlesztésére és az olyan intézmények kiépítésére, amelyek meg tudnak birkózni egy ilyen katasztrófa-helyzettel. Görögországban szintén hatalmas árvizeket okozott a Daniel, az mégis sokkal kevesebb áldozatot követelt.

photo_camera Árvíz Dernában. Fotó: -/AFP

A líbiai áradás a kőolaj világpiaci árára is hatással van. Mivel több fontos kikötő is megsérült, az olajpiacon arra számítanak a kereskedők, hogy sok tankerhajó nem fog tudni elindulni, ezzel csökkentve a kőolaj kínálatát. Ez a várakozás 10 hónapos csúcsra lökte a Brent olaj árfolyamát, amelyért hordónként 92,38 dollárt kértek kedden.