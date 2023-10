Az izraeli légierő szerint 6000 bombát dobtak le, katasztrofális a helyzet Gázában

1,1 millió embernek kellene elmenekülnie észak-gázai otthonából az izraeli hadsereg figyelmeztetése szerint 24 órán belül. Az izraeli légierő csütörtöki közlése alapján az elmúlt hat napban 6000 bombát dobtak le Gázára - ez sokszorosa annak, amit a nemzetközi koalíció az Iszlám Állam vetett be, miközben a bombázott terület annak töredéke. Az ENSZ szerint a légicsapások miatt már 340 ezer embernek kellett elmenekülnie az otthonából, a halottak száma pedig 1400 felett van Gázában.

A területet 2006 óta a Hamász uralja, a szervezet innen kiindulva követte el a brutális terrortámadásokat Izrael ellen, amikben több mint 1200 ember halt meg. Izrael célja hivatalosan a Hamász megtörése, az átaluk elrabolt foglyok kiszabadítása és annak biztosítása, hogy többet ilyen támadást ne követhessenek el. A gyakorlatban ugyanakkor a bombázásoknak, illetve az áram- és vízellátás lekapcsolásának egészen pusztító következményeik vannak a gázai civilek számára is. Gáza eddig is kilátástalan hely volt, most viszont eljutott a katasztrófáig.

„Erősen bombáztak mindenhol. Először a toronyházakat, aztán minden területet, azokat is, akik korábban biztonságosnak számítottak. Olyan területeket, amik tele vannak boltokkal, lakóházakkal és irodákkal” - mondja a Guardian cikkében Razan, egy otthonából elmenekült palesztin férfi. „Egyetlen biztonságos hely sem maradt Gázában” - mondta a Vice Newsnak Sami Al-Sultan palesztin újságíró.

photo_camera Fotó: MAHMUD HAMS/AFP

Az izraeli hadseregtől a civilek időnként kapnak figyelmeztetést, hogy bombatámadás érkezik a lakóhelyükre, keressenek biztonságos helyet. Ilyenkor nagyjából 10 percük van elmenekülni, de beszámolók szerint sokszor figyelmeztetés nélkül jönnek a bombák. A Guardiannek nyilatkozó férfi szerint olyan épületet is ért bombatámadás, ahova épp egy másik bombázás elől menekültek az emberek. Az izraeli légierő csütörtökön arról beszélt, hogy a csapásokkal több száz terroristát ölnek meg, a helyszíni felvételekből viszont világos az is, hogy rengeteg a civil áldozat.

A Channel 4 videóján gyerekeket húznak ki a romok alól

Ezt a videót a BBC tudósítója készítette a megtelő kórházakról, amik már napokkal korábban teljes kapacitással üzemeltek, és az ellátás hiányában egyre kevésbé tudják ellátni a sebesülteket:

Az izraeli hadsereg eközben arról tett közzé videót „Beszélünk kell a gázai civilekről” felütéssel, hogy szerintük a Hamász teszi katonai célpontokká a civil épületeket azzal, hogy lakóházakban és iskolákban, illetve azok alatt rendezkednek be.