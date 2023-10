Tiborcz klubja elé antik műlábat állítottak, Rogán kerítésére a miniszter és Göring közös fotóját ragasztották ki

Két tiltakozó akció is történt az elmúlt 24 órában Budapesten, mindkét esetben vezető fideszesekhez köthető ingatlanok bejáratánál helyeztek el provokatív tárgyakat.

Csütörtökön a nyár óta a legismertebb kreatív politikai tiltakozókká vált Keresztény Zoltán és társa helyeztek el egy antik műlábat az Orbán Viktor veje, Tiborcz István érdekeltségébe tartozó, frissen megnyílt zártkörű klub, a Botaniq bejáratához.

“Műlábat vittünk az Orbán családnak, hogy végre a saját lábukra tudjanak állni és ne nyúljanak a közösbe” - foglalta össze a csütörtöki akció lényegét Keresztény, majd kicsit bővebben is kifejtette a műlábszimbolika finomságait:

“Mert a zabrálás és a harácsolás sehol a világon nem szerepel a klasszikus polgári szótárban. Egykor a szovjet hadsereg katonái építették karóráról-karórára vagy éppen most az ukrán fronton, hűtőszekrényről-hűtőszekrényre kis vagyonkájukat, amit aztán haza is vittek. Magyarországon most ugyanezt csinálják az orosz típusú oligarchák, akik Elios lámpáról Elios lámpára, luxusvilláról-luxusvillára és luxus jachtról-luxus jachtra gazdagszanak.” Rogán Antal propagandaminiszter sokkal rosszabbul járt, az ő házának kerítésére olyan fotómontázst ragasztottak ki pénteken ismeretlenek, amin a fiatal Rogán az éppen beszédet mondó Hermann Göring Luftwaffe-főparancsnok, a náci német birodalom második embere mögött áll.

A falragasz része egy Göring-idézet is, ami megmagyarázza, hogy a képen - ha már ilyesmiben utaznak - miért nem Joseph Goebbels propagandaminiszter szerepel.



Azért nem, mert Göring is eleget beszélt a propagandáról és adekvátnak érzett idézetet találtak tőle. Ez arról szól, hogy bár az emberek természetesen nem szeretik a háborút, megfelelő módszerekkel nagyon könnyen rávehetők a harcra. Göring azt is megmondta, hogyan: