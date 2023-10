Lelőttek két svéd állampolgárt Brüsszelben

Hétfő este lelőttek két embert Brüsszelben. A beszámolók szerint az áldozatok a svéd válogatott mezét viselték. A támadó elmenekült a helyszínről. A belga rendőrség szóvivője megerősítette, hogy az áldozatok svéd állampolgárok voltak. A svéd labdarúgó-válogatott Belgium ellen játszik az EB-selejtezőjében. A gyilkosság körülbelül a Baldvin király Stadiontól, a meccs helyszínétől 5 kilométerre történt.

photo_camera Fotó: HATIM KAGHAT/AFP

A támadásról megjelent egy felvétel is, amin azt látni, ahogy a narancssárga kabátot viselő fegyveres leugrik a motorjáról, majd lövöldözni kezd. Az áldozatok először bemenekülnek egy épületbe, de a támadó utánuk megy, és kivégzi őket. A közösségi médiában terjedni kezdett egy másik videó is, amin egy arabul beszélő férfi azt mondja, a támadást Allah nevében követte el. A belga ügyészség annyit közölt, hogy látta a videót, de nem tudja megerősíteni, hogy azon a fegyveres beszél. A lövöldözés miatt a belga kormány rendkívüli ülést hívott össze. A terrorfenyegetettség szintjét Brüsszelben 4-esre emelték, ami a 2016-os támadások óta a legmagasabb. A Baldvin király Stadionban fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be.



A lövöldözés után félbeszakították a városban játszott belga-svéd Eb-selejtezőt.



(BBC/Reuters/RTL)