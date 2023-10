Több ezer palesztin zászlót lengettek a Celtic szurkolói a BL-meccsükön

A Celtic szerda este az Atlético Madrid ellen megszerezte első pontját az idei BL-szezonban, 2-2-re végeztek az E-csoport favoritja ellen.

A játékosok mellett a szurkolók is emlékezeteset alakítottak, a klub kérése ellenére több ezer palesztin zászlót vittek be a glasgow-i Celtic Park területére, mindezt a Green Brigade nevű szurkolói csoport szervezésében. Amúgy a csoporttól függetlenül is hoztak magukkal zászlókat a celticesek.

photo_camera Palesztin zászlókat lengetnek Celtic szurkolók az UEFA békekampány felirata felett Fotó: ANDY BUCHANAN/AFP

photo_camera Palesztin színekbe öltözött szurkolók lengetnek palesztin zászlókat Fotó: STRINGER/Anadolu via AFP

A Celtic játékosai és az edzői stáb tagjai eközben fekete karszalagot viseltek a konfliktusban érintett áldozatok tiszteletére.

A Green Brigade a mérkőzést megelőzően a stadion előtt osztogatta a zászlókat. Közleményükben azt írták, tiszteletben tartják azon szurkolók döntését, akik nem kívánnak részt venni az akcióban, ugyanakkor azt kérték, hogy az ő szabadságukat is tartsák tiszteletben.

A stadionban továbbá elénekelték a Liverpool szurkolói által ismertté tett You'll Never Walk Alone című dalt is, ami a futballszurkolói kultúrában az összetartozás szimbóluma.

A skót szurkolók szimpatizálása Palesztina mellett a skót függetlenedési vággyal magyarázható. A skótok közt egy jelentős réteg elszakadni vágyik az Egyesült Királyságtól, 2014-ben még népszavazást is hirdettek, ahol az elszakadáspártiak elég nagy vereséget szenvedtek. A függetlenedési kérdésben radikális szurkolói réteg azóta is szolidáris az olyan ügyekkel, mint például Palesztináé vagy Baszkföldé, aminek zászlója szintén lengett tegnap este.

photo_camera A palesztin zászlók mellé egy baszk zászló is elfért. Fotó: ANDY BUCHANAN/AFP

A Celtic nem először kaphat büntetést Palesztinát támogató szurkolói miatt, a legismertebb eset 2016-ban történt, akkor az UEFA 9000 fontra bírságolta a klubot, amiért az izraeli Hapóél Beér-Seva elleni hazai meccsen lengették a palesztin zászlókat.

Érdekesség, hogy a Celticnek van izraeli játékosa, Liel Abada, aki viszont nem szerepelt az Atlético elleni meccs keretében sérülés miatt.

(via Sky, The Independent)