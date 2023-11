Leállította a kormány az egyik legnagyobb fejlesztési programját

A háborús veszélyhelyzetre hivatkozva a kormány csütörtök este egy rendelettel lezárta a Modern Városok Programot. A vidéki nagyvárosokkal kötött megállapodásokat a kormány felülvizsgálja és módosítja. A felülvizsgálatot Lázár Jánosra bízták. Azoknál a projekteket pedig lezárják, ahol a megvalósítás meghiúsult, Az önkormányzatoknak a fel nem használt támogatási forrásokat vissza kell utalniuk az Államkincstárnak. Egy másik rendelettek 52 nagyvárosi fejlesztési programot fújtak le Debrecentől Zalaegerszegig.

A Modern Városok Programot 2015-ben indította el a kormány, Orbán Viktor 2015 és 2017 között 23 megyei jogú várost járt végig, hogy megállapodásokat kössön egészségügyi, oktatási, turisztikai, kulturális, ipari, sportolási fejlesztésekről, de voltak közút- és vasútfejlesztési projektek is. És a porgramot még azután is folytatni tudták, hogy 2017 őszétől 238 napon át Kósa Lajos miniszterként felügyelte a fejlesztéseket, akiben már akkor tudatosult, hogy nem könnyű előteremteni rá a forrásokat: „Pénzt osztani könnyű, én is itt, látják, királykodok ezekkel a milliárdokkal, de közben valakinek ezért meg kell dolgozni, ezt valakinek elő kell állítani, meg kell termelni, adóként be kell fizetni.”

photo_camera Orbán Viktor miniszterelnök és Borkai Zsolt polgármester sajtótájékoztatót tart, miután aláírták a Modern városok program keretében a kormány és Győr városa közötti együttműködési megállapodást a győri városháza dísztermében 2017. április 28-án Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Nyolc év alatt több mint 2353 milliárd forintot osztottak ki. Majd Lázár János márciusban már belengette a program lezárását. „Eltelt hét év, érdemes összegezni. Ami ennyi idő alatt sem tudott elindulni, annak már nem sok legitimitása lehet” - mondta a Mandinernek.

A kormány most úgy döntött, hogy ott, ahol az egyes programelemek megvalósultak, illetve ott, ahol a tervezett programok az elmúlt nyolc évben nem tudtak megvalósulni, a projektek továbbvitele és a támogatási jogviszonyok fenntartása nem indokolt. De ahol a megvalósítás megfontolás tárgyát képezheti, ott az illetékes miniszter dönthet. Majd felsorolják azokat a projekteket, amiknek a megvalósítását még fontolóra veszik.

A felülvizsgálatról szóló kormányhatározat indoklása szerint a programra azért volt szükség, mert „az állam feladata, hogy állampolgárainak lakóhelytől függetlenül azonos minőségű közszolgáltatásokat biztosítson, és a vidéki településeket a működőtőke-beruházások vonzó befektetési célterületévé tegye, ezáltal is növelve a vidék megtartó erejét”.

Csak aztán úgy alakult, hogy az uniós pénzek nem akartak megérkezni, a költségvetési hiány 900 milliárddal nagyobb lett a tervezettnél, a gazdasági növekedés pedig nagyobb lett a vártnál. A kényelmetlen helyezetet a kormányhatározat így írta körül: