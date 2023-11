Máris ritkították a munkásjáratokat az iváncsai akkugyárba, ahol kb. 1500 ember dolgozik, de még nincs termelés

Hivatalosan még nem is működik az Iváncsán felépült akkumulátorgyár, a cég vezetése november 6-án már el is kezdte „a vállalati buszjáratok optimalizálását”, és a korábban üzemelő 86 helyett már csak 68 munkásjárat indul majd a gyárba naponta, 18-at megszüntetnek – tudta meg a Szabad Európa.

A lap szerint a gyár vezetése ezt azzal indokolta, hogy minden olyan megállóba, ahol ötnél kevesebben szálltak fel, megszüntették a járatokat, így nemcsak konkrét úti célokat szűnt meg, de a megmaradt járatok megállóinak számát is csökkentették. A lap szerint akad, akinek előző nap el kell indulnia, hogy beérjen reggel 6-ra.

photo_camera Az akkugyár Iváncsán februárban Fotó: Németh Dániel/444

A három műszakban a Szabad Európa információi szerint már most nagyságrendileg 1500 ember dolgozik. A gyárat üzemeltető SK ON Hungary (a dél-koreai akkumulátorcég, az SK ON magyar leányvállalata) korábban még közleményben tudatta, hogy még nem folyik termelés a gyárban, mert nincsenek meg a hatósági engedélyek, így „gépbeállítások, valamint géptelepítések zajlanak”.

A lap szerint az 1500-as nagyságrendű, három műszakba szervezett munkavállalói tömeg arra utal, hogy ennél kiterjedtebb tevékenység folyhat az üzemben. A múlt héten derült ki, hogy akkucellákat tesztelő és megsemmisítő üzemet építhet a 14 milliós bírsággal sújtott iváncsai akkugyár mellé annak tulajdonosa.