Donáth: A DK mindent leuraló, mindenkit gúzsba kötő, káros és toxikus politikája gátja a kormányváltásnak

A Momentum EP-képviselője szerint a DK-val az a gond, hogy mindent le akar uralni, és nem hiteles.

Donáth Anna a Partizánban Gulyás Mártonnak 1,5 órás interjút adott, amiben az elején hosszan beszélgettek Gelencsér Ferenc Momentum-elnök alkalmasságáról.

A párt EP-képviselőjének fő állítása az volt, hogy az ellenzéknek hitelességet, felelősségvállalást és tanulási képességet kell felmutatnia ahhoz, hogy kormányzóképességet tudjon felmutatni. Például akkor is ott kell lenni, amikor baj van, ő például a 2022-es választási kudarc estéjén felment a színpadra Márki-Zay Péter mellé, és az önmagáért beszél, hogy voltak, akik el se mentek az eredményváróra.

Gulyás felhozta, hogy a Závecz Research mérése szerint a Momentum népszerűsége 2019 óta nagyot csökkent, amire Donáth azt mondta, hogy ez csak egy kutatóintézet két száma, de szerinte nem drasztikusan csökkent a támogatottságuk, hanem beragadt, ahogy az összes többi ellenzéki párté is. A színtisztán pártlistás EP-választás eredménye lesz az egyedüli, ami világosan megmutatja az erőviszonyokat.

Alkalmas-e vezetőnek a Momentum elnöke?

Gulyás azt mondta, Gelencsér Ferenc nagyon sok – a Partizán vezetője szerint megalapozott – kritikát kapott, és ritkaságszámba ment, hogy Donáth nyilvánosan kiállt mellette, pedig nem biztos, hogy erre rászolgált, miközben mások, akik komoly eredményeket tudnak felmutatni (például Soproni Tamás terézvárosi polgármester) nem ambicionálják látványosan az országos politikai karriert.

Donáth itt nem lát ellentmondást: Soproni jó polgármester, és az is akar maradni. Donáth visszautasítja, amikor egy politikust egyszerűen leírnak képességekben, és már kezdi magát úgy felhúzni, mintha a fiát bántanák, mert ez igazságtalan: Gelencsér elképesztően tisztességes, és napi 18 órát dolgozik a közösségért. Donáth méltánytalannak érzi, hogy ennyit vitatkoznak olyan dolgokon, amik tanulhatók, miközben az a legfontosabb, és a jelek szerint nem tanulható, hogy valaki egyébként jó ember-e.

Gulyás megkérdezte, hogy akkor mi az a képessége Gelencsérnek, ami eddig rejtve maradt, és bizonyítja a pártvezetői alkalmasságát. Donáth szerint Gelencsér belülről irányítja a Momentum közösségét, ez kívülről nem igazán látható, és a mérések szerint ha holnap lennének a választások, a Momentum akkor is saját jogon állíthatna frakciót, tehát látszik Gelencsér elnökségének az eredménye.

A DK politikája káros és toxikus, a kormányváltás gátja

Donáth ezután arról beszélt, hogy amikor részt vettek az ellenzéki összefogásban, azt mondták, „akkor először álljunk össze és váltsunk kormányt, hogyha ezt kérik tőlünk, és akkor utána rendet teszünk, a Momentum lesz a garanciája annak, hogy bármit azért ez a szövetség nem fog tudni megtenni”. A Momentum az ellenzéket nem leváltani, hanem megújítani akarja, fundamentálisan változtatni kell, hazugsággal nem lehet a hazugságot leváltani.

Donáth beszélt arról is, hogy februárban lemondott Balogh Csaba, Göd momentumos polgármestere, ezt nem láthatták előre, ott konkrét árulás történt: a helyi DK és LMP egyből szembefordult Balogh-gal. Arra a kérdésre, hogy a közös kormányzás nem ilyen szituációkat hozna-e napi szinten, Donáth felhozta, hogy Szombathely esete ennek a tökéletes ellentéte, tehát „nem feltétlenül pártlogókról szól ez, hanem emberi minőségről”.

Az EP-képviselő így írta le a DK-t:

„Amikor én azt mondom, hogy fel kell lépnünk a hazugság kultúrája ellen, fel kell lépnünk az ellen, ami jelenleg az ellenzéki összefogást megfojtja, és én ezért kezdtem el arról beszélni, hogy a Demokratikus Koalíciónak ez a mindent leuraló, mindenkit gúzsba kötő, az ellenzéket leuraló politikája, az nemhogy káros és toxikus, hanem gyakorlatilag gátja a kormányváltásnak, de ez nem azt jelenti, hogy helyben ne lehetnének olyan együttműködések, ahol akár a DK-logó is ott van, lásd Szombathelyen.”

Donáth mihamarabb szeretne előválasztást, azt szerinte legkésőbb márciusban le kell folytatni, egy ilyen megmérettetés a kampányban is segítene a jelölteknek.

Ahhoz, hogy a megyei jogú városokban jó eredményeket érjenek el, az lenne a legfontosabb, ha a nagy pártok bíznának a helyi erőviszonyokban, és nem tolnák át erőből a jelöltjeiket. Donáth szerint a jászberényi példa is visszaigazolta őt: ott hiába nyert tavaly a Fidesz, idén januárban a DK nélküli ellenzék is kétharmaddal verte őket.

Egerben szerinte Mirkóczki Ádám polgármester mindent megtett azért, hogy ne működjön az ellenzéki összefogás – mondta Donáth, aki szerint Debrecent fontos lenne elvinnie az ellenzéknek, a szimbolikus jelentése már nagyobb is, mint Gödé.

Túl sokan ülnek az asztalnál

Szerinte nem lesz kormányváltás, amíg nem hoznak be plusz 1-1,5 millió szavazót az ellenzéki térfélre. Az, hogy melyik párt tud képviselőt bejuttatni az EP-be, megmutatja, ki mögött van valós erő. Donáth most is elmondta, hogy hazudik az, aki holnapra kormányváltást ígér: ahhoz, hogy majd legyen kormányváltás, le kell tisztulnia az ellenzéki térfélnek, mert túl sokan ülnek az asztalnál, olyanok is vannak ott, akik mögött nincs valós támogatottság. A következő fél évben el kell kezdeni végre politizálni – mondta.

Arról, hogy Ungár Péter szerint Donáth plakátokkal ígért inflációcsökkentést, azt mondta, nem ígért inflációcsökkentést – pedig szerinte is minden kormánynak ez lenne a dolga ilyen gazdasági helyzetben –, ő azt mondta, hogy a jelenleg regnáló hatalom politikája embertelen, és olyan körülményekre taszítja az embereket, amiben nem lehet élni, erről az útról kell letérni.

Miután néhány hete arról írt, hogy a DK nem hiteles, Donáth azt mondja, nem amiatt kritizálják, amit írt, hanem amiatt, hogy miért pont most és miért pont így írta ezt, a tartalmi részével nem vitatkoznak. Ő pedig azt szeretné, ha kimondanák az igazságot.

Arról is beszélt, hogy tavaly az ellenzékben többen is különféle okokból abban voltak érdekeltek, hogy Márki-Zay Péter elbukjon, sokat ártott, hogy nem volt körülötte bizalmi légkör.

Gulyás Márton kérdésére Donáth azt is elmondta, hogy hiába nyilatkozta le az elmúlt hónapokban három-négyszer, „sokkal izgalmasabb valamiért fenntartani ezt a mítoszt a Momentummal kapcsolatban, hogy nem gondol semmit a világról, ez nem igaz: a Momentum egy liberális párt, progresszív és szabadelvű”, ami hisz a versenyben, vitában, a választás szabadságában.

A felelősségvállalásról azt mondta, hogy nemrég ott ült Dobrev Klára is a Partizánban, és nem volt képes annyit mondani, hogy semmi különbség az akkor MSZP-s Botka László hat évvel ezelőtti szlogenje („Fizessenek a gazdagok!”) és a DK mostani szlogenje („Fizessenek a milliárdosok!”) között. Donáth szerint van egy üvegplafon, már a DK sem nő, ugyanúgy megrekedt, mint a többi párt.