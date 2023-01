A dollárbaloldalozás nem volt elég a Fidesznek a győzelemhez

Évek óta nem szerepelt olyan rosszul a Fidesz időközi választáson, mint most vasárnap Jászberényben. Az ellenzék jelöltjei úgy tudtak kétharmados győzelmet aratni a kormánypárttal szemben, hogy áprilisban a fideszes Pócs János még magabiztosan hozta a várost.

59,75 százalékos részvétel mellett az eredetileg jobbikos polgármesterjelölt, Budai Lóránt 8267 szavazatot kapott (67,24 százalék),

miközben tavasszal még 7708 jászberényi szavazott Pócsra ( ha csak a várost nézzük, nem az egész választókörzetet ).

). Ehhez képest most vasárnap a Fidesz által támogatott független jelölt, Besenyi Orsolya csak 3671 szavazatot kapott.

Budai most így is 1030-cal több szavazatot kapott, mint az összellenzék jelöltje, Kertész Ottó tavaly áprilisban, Besenyi viszont 4037-tel kevesebbet, mint Pócs tavaly április elején. Vagyis nemcsak az történt, hogy a fideszesek egy része most inkább otthon maradt, a két jelölt közötti különbség 1589 szavazattal több lett, mint ahány emberrel kevesebb szavazott most a két tábor jelöltje közül valamelyikre.

Amikor 2019-ben a Fidesz kezdeményezésére meg kellett ismételni a polgármester-választást, Budai majdnem ugyanannyi szavazattal (8327) nyert, mint most, míg fideszes kihívója akkor 4569-et, mintegy 900-zal többet, mint Besenyi. Emellett Budaiék a város mind a tíz egyéni választókörzetében nyerni tudtak, a Fidesznek csak négy kompenzációs hely jutott.

photo_camera Budai Lóránt, Jászberény polgármestere Fotó: Bankó Gábor / 444

Az ellenzéki kampány résztvevői szerint ez részben annak köszönhető, hogy a Fidesz most nem tudta kihasználni azt a felfokozott hangulatot, amit tavaly a háború kitörése okozott. A dollárbaloldalozó kampány pedig már nem ütött akkorát. Másrészt a Fidesznek ilyen-olyan okokból szinte teljesen le kellett cserélnie a korábbi csapatát. A korábbi polgármesterét, Szabó Tamást tavaly nyáron nagyobb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt ítélte el a bíróság.

Ráadásul a helyi összefogásnak úgy sikerült javítania az eredményén, hogy a legnagyobb ellenzéki párt, a Demokratikus Koalíció teljesen kiszállt az együttműködésből, mivel a helyi emberük, Gedei József annyira összeveszett Budaiékkal, hogy szeptemberben a Fidesz támogatásával próbálta feloszlatni a képviselő-testületet. Végül ezt októberben a polgármester maga is megszavazta, hogy véget vessen a patthelyzetnek.

„Gyurcsány Ferenc és Márki-Zay Péter nélkül garantált a siker”

A jászberényi összefogás igyekezett távol tartani magát az országos politikai témáktól, országos arcokat sem hívtak. Összegyurcsányozni nehéz lett volna, hiszen több konfliktusok volt a helyi DK-val, mint a Fidesszel. 2019-től eltérően Budaiék most nem az összefogást pártlogóival, hanem Közösen Jászberényért Egyesület (KJE) néven indultak. Bár a kampányhoz a Momentum, az MSZP és a Jobbik is biztosított akitvistákat és anyagi támogatást, kérdésünkre Budai Lóránt azt mondta, hogy a pártok „egy szóra elfogadták”, hogy nem jelenítik meg őket a kampányban.

Az eredmények azt mutatják, hogy a párt szavazói akkor is támogatják a Fidesszel szemben induló formációkat, ha a DK teljesen kimarad az összefogásból, de önállóan sem indul el. „El kell azon gondolkodni, hogy nem zilálta szét az ellenzéki összefogást a DK hiánya. A DK nélkül is működőképes az ellenzék” - értékelte a kampány, a momentumos Bozsik Ferenc, aki a 10. választókerületben nyert mandátumot. Szerinte a Közösen Jászberényért Egyesület tagsága már sokkal inkább személyes kapcsolatok alapján szerveződik, nem pedig a tagok pártháttere alapján. A jászberényi kampányban részt vevő Lukácsi Katalin, aki tavaly tavasszal még Márki-Zay Péter mellett kampányolt, vasárnap este hasonlóan értékelt az oldalán: „Önkritikusan írom, tanulság a jövőre nézve: Gyurcsány Ferenc és Márki-Zay Péter nélkül garantált a siker.”

Az ellenzék tavaszi miniszterelnök-jelöltje a szurkolás mellett adományokat kezdett gyűjteni arra a számlára, amire korábban az Egyesült Államokból kapott pénzek is megérkeztek. Végül csak 500 ezer forinttal tudott hozzájárulni Budaiék kampányához, ami egy helyi választást sem képes eldönteni, de arra mindenképpen elég volt, hogy a Fidesz rájuk szabadíthassa a dollárbaloldalazó kampánygépezetét. Ezt ismételgették a közösségi médiában a Megafon Központ influenszerei, a Magyar Nemzetben pedig A jászok nem kérnek a guruló dollárokból címmel jelent meg nagyinterjú Besenyi Orsolyával.

Január elején Lukácsi külön kérte Márki-Zaytól, hogy ne próbáljon rátelepedni az adománygyűjtésével. A Márki-Zay arra hivatkozott, hogy két képviselőjelölt az ő mozgalmához köthető. Abban sem látott problémát, hogy a felajánlásokat arra a számlára várta, „ahova amerikai magyarok is utaltak anno”. Szerinte „aki ezt szégyelli, az sima hazaáruló”.

Bozsik Ferenc erre azt mondta, hogy Márki-Zay támogatása épp annyira hiányzott nekik, mint Gyurcsányé. Szerinte a hódmezővásárhelyi polgármester nem egyeztetett vele az akcióról. Bár a támogatás miatt a kormányzati kiadványok munkatársai Budai Lórántot is erről kérdezgeték az utcán, de utólag a polgármester úgy látja, ennek a kampánynak semmi foganatja nem volt. „Inkább feltüzelték a berényieket, hogy menjenek el szavazni. Utólag is köszönöm a szereplést” - mondta.

Független jelöltünk: „Dr. Besenyi Orsika”

A kormánypárt a 2019-es vereségekből azt a tanulságot vonta le, hogy Jászberényben nem lehet olyan jelölttel nyerni, akit a térség fideszes országgyűlési képviselője, Pócs János irányít. Erre lett volna megoldás, hogy függetlenként indították el köztiszteletben álló helyi orvost, Besenyi Orsolyát. Csakhogy Pócs már a novemberi kampányindítón sem bírta ki, hogy ne Orsikának nevezze a jelöltet, akinek éppen azt kellett volna bebizonyítania, hogy nem csupán a helyi erős ember bábja.

Pócs János a 444-nek nem akart nyilatkozni, a választás estéjén a Jászsági Térségi Tv-nek azzal indokolta a vereséget, hogy az időközi választás olyan hirtelen jött, hogy a Fidesznek nem volt ideje felkészülni. „A sajátjainknak azt mondtam, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy felvállalták ezt az időközi választást, nem ők kezdeményezték, ők belesodródtak. Nem ők voltak rá felkészülve. Volt öt hetük, ami alatt össze kellett magukat szedni.”

photo_camera Besenyei Orsolya választási plakátja Jászberényben Fotó: Bankó Gábor / 444

A Fidesz fő üzenete az volt, hogy a dollárbaoldal a külföldi megrendelői érdekeit akarja képviselni. Ahogy a Megafon Központ egyik influenszere fogalmazott:



„Hidd el, a globalista beavatkozás közelebb van, mint gondolnád, itt kopogtat Jászberény kapuján.”

Ehhez képest a vereség estéjén Pócs is elismerte, hogy Budaiék népszerűek helyben: „Az biztos, hogy ezt a választást 2019-ben veszítettük el, azóta sodródunk ezzel az árral. Az emberek egyszerűen szoktak gondolkodni meg fogalmazni. Főleg egy önkormányzati választáson, ez egészen más, mint az országgyűlési választás. Van velük szemben egy jelölt, legyen képviselő vagy polgármester. Ha megszerették, akkor megszerették. Azt három év alatt nem lehet leváltani.”

Budai Lóránt azt mondta, hogy az új képviselő-testület már jövő héten megalakulhat. Nem akarják elhúzni, mivel februárban el kell fogadniuk a város költségvetését. Úgy látja, a biztos többséggel jóval könnyebb dolga lesz, hiszen korábban sok olyan ügy volt, amit a többség ellenállása miatt nem tudtak megoldani.