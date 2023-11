Ahogy a gazdás társkeresőben a punci szó, úgy az RTL még trashebb realityjében a faszcibáló kifejezés váltott ki megrökönyödést

Az Éden Hotel, vagyis a bikinis/fürdőnadrágos, párba állós trashrealityk egyik legjobbika a Viasat3 és a TV2 után most az RTL-en látható, és ahogy a szintén RTL-es Házasodna a gazdában a punci szó hozta el a nők diadalát, az Éden Hotelben most a faszcibáló kifejezés váltott ki egy egészen hasonló reakciót.

Bár nem hittem benne, a műsor új évada megközelíti a viasatos eredetijének parádés színvonalát, olyan csodálatos párbeszédek hallhatók benne, mint például:

– Amúgy ha megnézed a Holdat, az most így van, otthon meg így van a Hold, tök durva.

– Mi van?

– Hát hogy most így van a kifli, alul, otthon meg, ha így nézed, így van a kifli.

– De ezt te honnan tudod?

– Hát mer' otthon megfigyeltem, meg itt is direkt.

– Takarodj már!

Érdemi változás viszont, hogy az évekkel ezelőtt forgatott, hasonló stílusú és kategóriájú műsorokban látottakkal szemben itt a címben említett kifejezés most nem vihogást váltott ki, hanem őszinte megrökönyödést.

A stratégiai(!) realitynek nevezett Éden Hotel lényege az, hogy elutaztatnak egy egzotikus helyre pár bikinis nőt és fürdőnadrágos férfit, akiknek aztán párokat kell alkotniuk, az a pár pedig, aki végig tudja vinni a játékot, kap húszmillió forintot. Erre a pénzösszegre pályázik Tomi is, aki az ötödik részben úgy érezte, hogy az aznap reggel a játékba megérkezett nőt azzal tudja majd meggyőzni, hogy érdemes vele párba állnia, ha nemes egyszerűséggel faszcibálónak nevezi.

„Azt érzem, hogy veled összhangba' vagyok, de bazdmeg, most ezt nem akartam kimondani így mindenki előtt, nem úgy az összhangot érzem, azt, hogy megvan a kémia veled, érted, nem úgy az összhangra mondom, hanem a kémiára, érted. Megmondom neked őszintén, engem, azért éreztem, most ezt ne haragudj meg, szókimondó vagyok, megmondom őszintén, hogy látom rajtad, hogy kurva nagy faszcibáló vagy, imádod a faszt, én meg imádom a szexet, és ezért is éreztem, hogy megvan a kémia. Ennyi. Én ezt kimondom neked őszintén” – mondta Tomi élete első beszélgetése során az aznap reggel érkező Fanninak, aki eközben a távolba révedve pislogott, majd annyit tudott csak reagálni: „Ezt gondolod rólam?”

„Igen. Hát az biztos, hogy kurva nagy baszós vagy, mert én is az vagyok” – folytatta Tomi, majd a nő közölte, hogy erre most ő inkább nem reagálna. Reagált viszont később a kamerának, amikor elmondta: „A Tomival az óriási problémám az, ahogyan a nőkről beszél, ahogy a női nemről megnyilvánul. Én az anyukája helyében nagyon szomorú lennék, hogy a fia ennyire nem tiszteli a nőket.” És ahogy a Házasodna a gazdában láthattuk, ahogy az egyik nő támogatja a másikat egy megalázó helyzetben, úgy végre a legtrashebb trashrealityben is eljutottunk odáig, hogy miután Fanni elmesélte a többi, játékban szereplő nőnek, hogy Tomi faszcibálónak nevezte, belőlük is azonnal kiszakadt, hogy: „Hogy lehet ilyet mondani egy nőnek?” Igaz, volt aki hozzátette azt is, hogy „zsigerből lebaszna egyet” Tominak, ha ilyet mondana neki.