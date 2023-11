Mindössze egy átkelő marad nyitva a finn-orosz határon

Megírtuk mi is, hogy egyre fokozódik a feszültség Finnország és Oroszország között, az elmúlt napokban finn politikusok már egyenesen azzal vádolták Moszkvát, hogy bosszúból tereli át a dokumentumok nélküli menedékkérőket a határon. Finnország válaszlépésként a határátkelőhelyek lezárásával fenyegetett, szerda estére pedig bejelentették: a korábbi négy helyett péntek éjféltől összesen nyolc átkelőt zárnak le a kilencből. Vagyis egy marad nyitva.

Finnország április óta hivatalosan is tagja a NATO-nak, és mintegy 1340 kilométer hosszú közös határral rendelkezik Oroszországgal, ami így egyben az Európai Unió külső határának is számít.

A két ország közt a NATO-csatlakozás óta fokozódik a feszültség, a finn biztonsági szolgálatok nemrég arra is figyelmeztettek, hogy az ukrajnai invázió óta az országban megnőtt az orosz online kémkedési kísérletek száma.

A finn álláspont szerint a menedékkérők tudatos átirányítása a közös határra nem más, mint a Kreml bosszúja, Oroszország válasza a Finnország és az Egyesült Államok közti védelmi együttműködési megállapodásra, amely várhatóan a jövő évre készül el. Ennek értelmében az Egyesült Államok használhatja majd Finnország területét és az ország katonai bázisait fegyverzet és felszerelés tárolására - ami értelemszerűen nem tetszik a Kremlnek, pláne az orosz-ukrán háború tükrében.

A finn határőrség tájékoztatása szerint péntek éjféltől csak a lappföldi Raja-Jooseppi határátkelő marad nyitva, ahol a menedékkérelmi eljárásokat is intézik majd. Emellett azt is tudatták: a szervezett határsértések miatt Finnország az Európai Unió határ- és partvédelmi ügynökségének, a Frontexnek a segítségét is kérte a fokozódó migrációs nyomás miatt. Bár Moszkva tagadja, hogy a közös határra irányítanák a menedékkérőket, a finn határőrség tájékoztatása szerint csak novemberben több mint 600 határsértőt tartóztatottak fel.



Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese egy kiforrott viccel reagált a határvitára.



Ugyanakkor a finn határok lezárásával párhuzamosan Észtországra is egyre nagyobb migrációs nyomás helyeződik, ahogy arra a Guardian riportja is felhívja a figyelmet.

Miközben ugyanis Finnország fokozatosan lezárja a határátkelőit, egyre többen jelennek meg az észt-orosz határon, csak csütörtök óta 75 illegális határátlépőt fogtak el. Mindannyiukat kiutasították az országból az észt belügyminisztérium tájékoztatása szerint.

Lauri Läänemets belügyminiszter szóvivője a Guardiannek megerősítette: ha az Oroszország felől érkező migrációs nyomás tovább fokozódik, Észtország a finn mintát követve szintén le fogja zárni a határátkelőit. A miniszter szintén „hibrid támadási műveletnek” minősítette az ügyet, vagyis arra utalt, hogy Oroszország szándékosan tereli a menedékkérőket Európa felé.

