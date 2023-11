Még mindig nem lejt eléggé a pálya

Jó reggelt! A következő napok tartalmából: eső, hó, havas eső, ónos eső, fagyott eső.

4 fontos dolog:

Főszerkesztőnk azt üzente...

Mára alig tucatnyi függetlennek nevezhető orgánum maradt Magyarországon. A most beterjesztett szuverenitásvédelmi törvénytervezet ezt a maradék független sajtót is célba veheti, és megpróbálhatja sarokba szorítani, esetleg megfosztani bevételeinek egy részétől. Ezt lebegtették - egyszerre mondták és tagadták - tegnap is a kormánypárt vezetői. Uj Péter azt írja új kampányunk elé, hogy a független médiát csak az olvasói tarthatják életben, csak az előfizetés (illetve az olvasói támogatás) lehet biztos és független gazdasági alap.

Faragunk még a választási rendszeren?

photo_camera Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Kedd reggel megírtuk, hogy meglepő módon, a hétfői és a keddi rendkívüli ülés után csütörtökre is összehívnak egy soron kívüli parlamenti ülést Kocsis Máté javaslatára. Aztán gyorsan kiderült, hogy az ellenzéki javaslatokat megvitatni soha nem engedő kormánypárti többség engedte napirendre tűzni az elvileg ellenzéki párt, a Mi Hazánk javaslatát, amely biztosítaná, hogy a Fidesz még jobban szerepeljen az önkormányzati választáson a fővárosban. A DK már reagált is, szerintük ezzel a törvénnyel rákényszerítik az ellenzéki pártokat, hogy közös listát állítsanak Budapesten.

Életvégi döntések

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A gyógyíthatatlan beteg ügyvéd, Karsai Dániel kedden az Emberi Jogok Európai Bíróságán szólalt fel azért, hogy maga dönthessen az élete végéről. Azt is mondta: „Álmomban békésen eltávoztam, mosollyal az arcomon. Aztán felkeltem és szembesültem a rideg valóságommal”. (Aki tegnap elmulasztotta, annak ajánlom Solti Hanna háttércikkét.)

Magvas gondolatok

photo_camera Fotó: L. Simon László/Facebook

Aktuális témában, Művészi szabadság és intézményi autonómia címmel tartotta meg akadémiai székfoglaló előadását a Nemzeti Múzeum éléről nemrég kirúgott L. Simon László. Nem mondta ki Csák János nevét, de sajnálta, hogy több munkatársa egy váratlan miniszteri megbeszélés miatt nem tudott elmenni az előadására.

(Amúgy tegnap meghalt egy valóban nagy gondolkodó, Vajda Mihály.)

Jógabűnözés

41 jógaoktatót és jógázót tartóztattak le Franciaországban, a román spirituális szexjógit emberrablással és nemi erőszakkal vádolják. Gregorian Bivolaru már a román kommunista diktatúra idején jógaoktató volt és pornófüggő. A felszabadulás után azonnal szexszektát alapított, ahol rendszeresek voltak az orgiák és a félistenként tisztelt guruval való szex volt a legnagyobb elismerés. Hiába ítélték el Romániában, a svédek futni hagyták, ő pedig kiépíthette a hálózatát Franciaországban.

Apa bántja anyát

photo_camera Fotó: GABO Kiadó

Hogyan éli meg egy gyerek, ha az anyját bántalmazzák? Lundy Bancroft könyve kifejezetten a bántalmazott anyákat szólítja meg: „Képes vagy tenni azért, és nagyon sokat is, hogy a gyerekeid élete jobb legyen.” A hiánypótló könyvről és a magyar helyzetről a NANE munkatársait kérdeztük.