A Mi Hazánk tíz újabb választási reformjavaslatot terjeszt elő

„Tíz újabb reformjavaslatot terjeszt elő a Mi Hazánk Mozgalom, az aránytalan és igazságtalan országgyűlési és fővárosi közgyűlés választási rendszerének megváltoztatásának sikeres kezdeményezése után” - kezdte Novák Előd, a párt országgyűlési képviselője sajtótájékoztatóját. A Fidesznek is kedvező fővárosi választás módosításáról, melyet benyújtása után már rendkívüli ülésen is tárgyaltak, itt olvashatnak bővebben.

A mostani javaslatok többek között érintették:

a szavazati jog írni-olvasni tudáshoz kötését,

a mentelmi jog eltörlését,

a kötelező miniszterelnök-jelölti vitát

és a médiaegyensúly javítását.

photo_camera Fotó: Bódog Bálint

Elsőként a választójog írni-olvasni tudásához kötését javasolják, mivel szerintük Magyarországon kiugróan magas a hiányosság e tekintetben, amit a politikusok ki is használnak. A módosítástól a szavazatvásárlás és a láncszavazás megszűnését várják. Ennek Novák egy kisebb cigányozással - miszerint a cigányok között a jelenség kiemelkedően magas - etnikai körítést is adott, bár később tagadta, hogy a javaslat bármely etnikum ellen irányulna.

Szeretnék felszámolni a szavazók buszoztatását, mivel jelenleg szerintük törvénybe van iktatva a választási csalás, mely szerint kilenc főig bezárólag mikrobusszal szállíthatók a szavazók. „Kubatov-listák alapján is folyik a szavazók szervezett szállítása. A szimpatizánsok szervezetszállítása természetesen nem vaktában történik egyfajta szociális szolgáltatásként, hanem csak a saját szavazóiknak” - mondta.

Novák a parlamenti képviselők visszahívhatósága mellett a mentelmi jog eltörlését is javasolta. Az ügyet régóta szorgalmazza a Mi Hazánk, szeretnék a politikusok számonkérhetőségét erősíteni. Novák példaként hozta az Egyesült Királyságot, illetve Szlovákiát is, ahol 2012 óta már nem védi mentelmi jog a képviselőket a büntetőjogi felelősségre vonástól.

A Mi Hazánk a Fidesz által benyújtott - az általunk is kivesézett - szuverenitásvédelmi törvényhez csatlakozva javasolja az esetleges más állampolgárság nyilvánosságra hozatalát, már a képviselőjelöltek esetében is. Azt mondta, ez részükről egy kompromisszum, és szíve szerint ki is tiltaná a kettős állampolgárokat - ugyanakkor kivételt tenne a határon túli területeken élő magyarok esetében.

Ahogy a Fővárosi választások esetében is meghagynák a közvetlen főpolgármester-választást, úgy javasolják a köztársasági elnök közvetlen választását is. Emellett észlelve, hogy a politikai kultúra „és a közbeszéd színvonala sajnos egyre romlik, egyre kevésbé a magyar emberek mindennapjait érintő javaslatokról szól”, javasolják, hogy a pártoknak kötelező legyen választási program készítése. A Mi Hazánk választási programjáról még a 2022-es választások előtt írtunk bővebben. Emellett köteleznék a miniszterelnök-jelölteket a választások előtti nyílt vitára.

Novákék választási csalásnak tartják a média-kiegyensúlyozottság hiányát is, ezért javasolják a korábbi joggyakorlatot, miszerint minden parlamenti párt arányosan delegálhasson tagokat a Médiatanácsba.

A javaslatok egy részét - melyek közül többet már a Jobbikban is igyekeztek áttolni - Novák elmondása más módosításokkal, például a szuverenitásvédelmi törvénnyel kapcsolatban nyújtják be, többről pedig még csak egyeztetések folynak.