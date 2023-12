Az Európai Bizottság a tagállamokra mutogat a Pfizer Magyarország elleni pere kapcsán

Egymást cáfolja az Orbán-kormány és az Európai Bizottság a Pfizer Magyarország ellen indított pere kapcsán - írja a Népszava.

Az Európai Bizottság nem vásárolt Covid-19 elleni oltóanyagot, hanem a tagállamokkal folytatott konzultációk alapján keretszerződéseket írt alá vakcinák beszerzéséről a gyógyszercégekkel – nyilatkozta a lapnak Stefan De Keersmaecker bizottsági szóvivő. A Kormányzati Tájékoztatási Központ ugyanakkor azt írta: nyilvánvaló, hogy ezeket a vakcinákat a bizottság feleslegesen nagy mennyiségben rendelte meg és kényszerítette a tagállamokra.



photo_camera Oltáshoz előkészített, a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyaggal, a Comirnaty-vakcinával töltött fecskendők Miskolcon, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban kialakított oltóponton 2022. május 17-én. Fotó: Vajda János/MTI/MTVA

Ahogy azt mi is megírtuk a minap: a Pfizer a partnerével, a BioNTechhel együtt ez év januárjában indított eljárást a magyar kormány ellen a COVID-19 oltóanyag-szállítások miatt. Az ügy 3 millió adag BioNTech/Pfizer vakcina kifizetésére vonatkozik, kb. 60 millió euró (közel 23 milliárd forint) értékben. A vita akkor kezdődött, amikor Magyarország 2022 novemberében értesítette a Pfizert, hogy az ukrajnai konfliktusra hivatkozva nem kíván fizetni a gyógyszergyárnak.

Az Európai Bizottság még 2021-ben szerződött le a Pfizerrel 900 millió adag oltóanyag vásárlására, fenntartva az opciót további 900 millióra. Ebből végül 1,1 milliárdot rendeltek meg. A közös beszerzési megállapodásról a Bizottság tárgyalt a Pfizerrel, és már akkor több okból is kicsapta a biztosítékot. Egyrészt a vásárlás mérete akkora volt a korábbiakhoz képest, hogy több vakcinagyártó is felemelte a hangját, miszerint ezzel a beszerzéssel ők kiszorulnak a piacról.

Másrészt a szerződés körül is felmerültek kérdések, azt ugyanis részben Ursula von der Leyen, az európai bizottság elnöke SMS-ben intézte a Pfizer vezérigazgatójával, Albert Bourlaval. Ezek az SMS-ek aztán a New York Times érdeklődésére elpárologtak.



Harmadrészt a szerződés annyi adag megvásárlásra kötelezte az országokat, amennyire, mint később kiderült, nem is volt szükségük, mivel a járvány hamarabb kezdett eltűnni, és korábban máshonnan is rendeltek vakcinákat.



Stefan De Keersmaecker bizottsági szóvivő most a Népszavának jelezte: a pandémia idején minden fontos döntést az úgynevezett irányító testület hozott, amelyben valamennyi uniós ország és a biztosi kollégium képviseltette magát. A tagállamok ott vitatták meg, hogy mennyi vakcinára és milyen feltételek mellett van szükségük.

Az Európai Bizottság ennek alapján tárgyalt a Pfizerrel és más gyártókkal, majd a felek keretszerződésekben rögzítették a közösen beszerezni tervezett oltóanyag mennyiségét, árát, a jogi felelősségvállalás részleteit. A megállapodások biztosították, hogy az Európai Unióban mindenki számára elegendő vakcina álljon rendelkezésre. – A megrendelést a tagállam adta le, a vásárlásról is a tagállam és a gyógyszercég állapodott meg, majd a tagállam fizetett a készítményért – mondta Stefan De Keersmaecker.

Bár a Pfizer és néhány más gyártó oltóanyaga a vártnál később érkezett meg az európai piacra, egy idő után túl sok lett belőlük. Ezért jó pár tagállam felül akarta vizsgálni a korábbi szállítási megállapodásait, amiről tájékoztatta az irányító testületet. A grémium tárgyaló delegációja ezeket a szándékokat továbbította a gyártóknak, majd a tárgyalások eredményéről utóbb jelentést tett az irányító testületnek – magyarázta a szóvivő az eljárást.

A Népszava úgy tudja, hogy Magyarország is változtatni akart a Pfizerrel kötött szerződésén, ám végül a módosítást nem írta alá, így a korábbi megállapodása maradt érvényben, és az abban foglaltak kötelezik most is.

via Népszava