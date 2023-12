A legújabb politika: sok gyerekből sok katona

Jó reggelt! És jobbulást!

Nyert Vučić - és vele a VMSZ

photo_camera Fotó: ELVIS BARUKCIC/AFP

Az előrehozott parlamenti választásokat a Szerb Haladó Párt nyerte, az autoriter elnök a szocialistákkal és a Vajdasági Magyarok Szövetségével (VMSZ) továbbra is kényelmes többségben kormányozhat.

Az elmúlt napokban két kiváló háttércikket is írtunk, amelyeket utólag is érdemes visszaolvasni. Az egyik arról szól, hogy a Vajdaságban is sokak által nézett magyar közmédia milyen kampányt tol Vučićék mellett. A másikban pedig egy szerb elemző fejtegeti, hogy Orbán és Vučić egymástól tanulnak, a Vajdaságban már közös a kliensi hálózatuk.

Fegyverbe!

photo_camera Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

2014 óta erőteljes fegyverkezésbe kezdett Magyarország. Hogy növeli ez a gazdasági kitettségünket a németek felé, miért nem lett a térség legerősebb hadserege a honvédség, mit lehet tudni a titkosított programról? Takács Lili nagyon alaposan áttekinti a nindzsa békekormány elmúlt öt évének főbb katonai beszerzéseit.

Magyar családmodell

photo_camera Fotó: QUIM ROSER/Cultura Creative via AFP

Hiába a sok érintett, mára szinte teljesen elértéktelenedett az egyedülálló anyákat segítő állami támogatás. A magyar társadalom többsége szerint jelentősebb támogatást érdemelnének. Erről kérdeztük Herke Boglárka szociológust, aki az egyedülálló anyák társadalmi megítélését vetette össze az őket célzó családpolitikai intézkedésekkel.



Orosz családmodell

photo_camera Putyin megtekinti a termést Fotó: ALEXEY NIKOLSKY/AFP

Az orosz vezetésnek hirtelen fontos lett az országot jó ideje sújtó, a háború által tovább súlyosbított demográfiai katasztrófa. Még a liberális szovjet abortuszhagyományokat is megbolygatnák, csak ne kelljen a valódi problémákkal foglalkozniuk.

És ha már oroszok: kiderült, hogy Európa legkeresettebb pénzügyi bűnözője valójában orosz kém. Jan Marsalek a Wirecard második embere volt. A német óriáscég bukása eleve filmbe illő történet, de most egy újabb csavarral még hihetetlenebb fordulatot vett.



Már a píszí sem a régi

photo_camera Harvardi plakátok decemberben, amelyek szerint nem antiszemitizmus Izraelt kritizálni vagy népirtásnak nevezni az izraeliek gázai támadásait Fotó: JOSEPH PREZIOSO/AFP

A gázai háború egyik legfurcsább leágazásában a washingtoni politikusok egy része nekiment az amerikai elitegyetemek vezetésének. Meddig terjed a szólásszabadság, és mibe szólhat bele egy donor? - teszi fel a kérdést Bede Márton, és nagyon ajánlom a cikk végig olvasását, mert az utolsó bekezdése különösen találó.

Miért siratták meg a magyar zsidók Trianont?

photo_camera 1944, esküvő Fotó: Fortepan

Miért volt olyan sok zsidó bizonyos szakmákban Magyarországon? Milyen lenne a mai Budapest zsidók nélkül? Ezekről a kérdésekről is beszélgettünk Karády Viktorral, akinek eredetileg Franciaországban megjelent, a magyar zsidókkal foglalkozó könyvét végre magyarul is publikálták.