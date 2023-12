Gyásznapot hirdettek Csehországban a prágai egyetemi mészárlás után

Nemzeti gyásznapot hirdettek szombatra Csehországban, miután egy fegyveres 14 embert megölt, 25-öt pedig megsebesített a prágai Károly Egyetem bölcsészkarán, írja a BBC. Petr Pavel elnök szomorúságáról és tehetetlen dühéről beszélt a „teljesen szükségtelen emberveszteség” kapcsán.

photo_camera Gyertyát gyújtanak a lövöldözés áldozataiért a Károly Egyetem központi irodájánál, Prága központjában, 2023. december 21-én Fotó: MICHAL CIZEK/AFP

A lövöldözés délután három körül történt az egyetem bölcsészkarának épületében, a cseh főváros szívében. A fegyveres az épület folyosóin és tantermeiben nyitott tüzet, látszólag találomra. A diákok és a személyzet bútorokkal barikádozták el magukat a termekben. Többen a tetőn kerestek menedéket:

„Mindannyiunkat megdöbbentett ez a szörnyű tett – mondta Petr Fiala cseh miniszterelnök. – Nehéz szavakat találni, hogy egyrészt kifejezzük elítélésünket, másrészt a fájdalmat és gyászt, amelyet egész társadalmunk érez ezekben a karácsony előtti napokban.” A miniszterelnök bejelentette a gyásznapot, valamint azt, hogy minden középületen félárbocra eresztik a zászlókat, délben pedig egyperces csendet tartanak.

A rendőrség szerint a támadó az egyetem 24 éves hallgatója volt, nem volt büntetett előéletű, ugyanakkor hatalmas fegyver- és lőszerarzenált találtak nála. A fegyverest a hatóságok az apja meggyilkolásával is gyanúsítják, de kapcsolatba hozták két ember múlt heti halálával is. A lövöldözés előtt bejelentés érkezett a rendőrséghez, miszerint a gyanúsított Prágába tart azzal a szándékkal, hogy öngyilkosságot fog elkövetni. A mészárlás indítéka egyelőre tisztázatlan, a gyilkos magával is végzett.

„Részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a partneregyetemünkön történt tragédia miatt” – írta Facebookon az ELTE.