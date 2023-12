2023 legdrágább ingatlanját 11,48 milliárd forintért kínálták, de Putnokon már 300 000 forintért is lehetett volna borházat venni

A magyarországi ingatlanpiac legnagyobb változásait és rekordjait szedte össze év végére az ingatlan.com. A gyűjtésből kiderült, hogy az év legolcsóbban eladott ingatlana egy 100 négyzetméteres mezőtárkányi ház volt, ami kereken 1 millió forintért került az új tulajdonoshoz. Ezzel szemben a legdrágább épület egy római-parti luxusvilla volt, ami több mint 700 millió forintért kelt el.

A kínálatban megtalálható ingatlanok között új rekorder is született. Egy szombathelyi kastélyért ugyanis 30 millió eurót, azaz több mint 11,48 milliárd forintot kérnek, amilyen magas összegre a lakóingatlanok piacán korábban nem volt példa.

Ha valakinek véletlenül pont lenne pár felesleges milliárdja, akkor a több mint 65 ezer négyzetméteres telken álló, 41 szobás ingatlanban számos különlegességet is kapna a pénzéért a hirdetés szerint. Itt található ugyanis Széchenyi István könyvesszekrénye, Andrássy Gyula gróf ágya és a Ming dinasztia legutolsó császárának nászéjszakára készített ágya is, de még Napóleon lengyel szeretőjének hálószobabútorai is. További extraként pedig a kastély saját termálkúttal rendelkezik.

A kínálatban jelenleg is megtalálható második és harmadik legdrágább ingatlan az acsai és a mocsai kastély, amikért 5,05 és 4,98 milliárd forintot kérnek az eladók.

Ezzel szemben a legolcsóbb eladó ingatlan egy 50 négyzetméteres putnoki borház volt, ami 300 ezer forintért még mindig várja a vevőjét. A legolcsóbb és legdrágább eladó ingatlan közötti árkülönbség így több mint 38 ezerszeresre nőtt.