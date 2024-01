Putyin aláírta: orosszá válhat az, aki bevonul az orosz hadseregbe

(Miután oroszok százezrei menekültek el az országból, nehogy elvigyék őket az ukrajnai háborúba,) Vlagyimir Putyin orosz elnök aláírta azt a rendeletet, ami alapján orosz állampolgárságot kaphatnak azok a külföldiek, akik az ukrajnai háború alatt szerződést kötnek az orosz hadsereggel – derül ki az Oroszország hivatalos információs oldalán közzétett dokumentumból.

A rendelet azt is lehetővé teszi, hogy az egészségügyi okokból nyugdíjba vonult, illetve az orosz fegyveres erőkkel kötött szerződésüket már teljesített külföldiek is orosz állampolgárságért folyamodjanak. A katonák mellett családtagjaik is igényelhetnek orosz útlevelet.

photo_camera Vlagyimir Putyin katonákkal találkozik Rjazan mellett 2022. október 20-án. Fotó: Mihail Klimentyev/AFP

Putyin a december 14-i sajtótájékoztatóján számolt be arról, hogy naponta kb. 1500 ember írt alá szerződést a hadsereggel.

December végén az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese, Dmitrij Medvegyev megerősítette, hogy 2023-ban félmillió ember jelentkezett szerződés alapján az orosz hadseregbe. A fegyveres erők jelentése szerint most összesen 640 ezren szolgálnak szerződésesként – állítja az RBK orosz médium.