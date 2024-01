A kutyahús árusítását betiltották Dél-Koreában, de ha valaki eszik belőle, azt nem büntetik

Elfogadták Dél-Koreában azt az új törvényt aminek célja, hogy 2027-ig megszüntesse a kutyahús árusítását – írja a BBC. A törvény célja az, hogy véget vessen a kutyahús-fogyasztás évszázados szokásának, de azt ezután sem büntetik, ha valaki kutyát eszik, csak azt, aki kutyákat fogyasztás céljából tenyésztene vagy levágna. Emellett betiltották a kutyahús forgalmazását és értékesítését is.

Akik mégis kutyákat vágnak le, akár három év börtönbüntetésre is számíthatnak, míg azok, akik kutyákat nevelnek a húsukért vagy kutyahúst árulnak, legfeljebb két évet kaphatnak.

Az új jogszabály azonban csak három év múlva lép hatályba, így a gazdáknak és az étterem-tulajdonosoknak lesz idejük alternatív foglalkozást és bevételi forrásokat találni. A helyi hatóságokhoz pedig majd egy előre kidolgozott tervet kell benyújtaniuk vállalkozásuk fokozatos megszüntetéséről.

A kormány emellett ígéretet tett arra is, hogy teljes mértékben támogatja azokat a termelőket, henteseket és étterem-tulajdonosokat, akiknek a vállalkozásaikat be kell zárniuk, bár a kártérítés részleteit még nem dolgozták ki.

Egy 2023-as statisztika szerint az országban eddig 1150 kutyatenyésztő telep, 34 vágóhíd, 219 forgalmazó cég és mintegy 1600 kutyát felszolgáló étterem működött, a hasonló kezdeményezések pedig az iparág szereplői miatt korábban mindig elbuktak. Azonban egy tavalyi felmérésen az embereknek már csak mindössze 8%-a mondta azt, hogy az elmúlt 12 hónapban megkóstolta a kutyahúst, szemben a 2015-ös 27%-kal. A megkérdezetteknek pedig kevesebb mint ötöde támogatta a hús fogyasztását. Az országban az elmúlt években számos tüntetést is szerveztek civilek a kutyaevés betiltásának érdekében.

🇰🇷 South Korea plans to ban eating dogs.



In recent years, the consumption of dog meat in South Korea has sharply decreased, but a ban on its consumption has so far failed due to the dissatisfaction of dog breeders and restaurant owners.



South Korea's ruling Civil Power Party… pic.twitter.com/gkPcsXLRvK