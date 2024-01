Békemenetesek a honvédő háborúért – előre!

„Jelenleg honvédő háború zajlik szuverenitásunk megvédése érdekében”.

Ha az MTI-nek hinni lehet, ezt mondta pénteken Szalay-Bobrovniczky Vince miniszterelnökségi államtitkár, korábbi bécsi nagykövet a Békemenetet szervező CÖF-CÖKA rendezvényén. Egy ízig-vérig békepárti civil szervezet vezetői csak felhördülnek, amikor valaki egy ténylegesen folyó háború szomszédjában háborúról beszél, gondolhatnánk.

De a NER tizennegyedik évében eljutottunk oda, hogy a szavaknak már tényleg semmi jelentésük. A Békemenet szervezői nem az év pacifistája díjakat adják át (pedig micsoda shortlist lenne: Orbán, Szijjártó, Lukasenko, Putyin, Kim Dzsongun), hanem a Szellemi Honvédő Díjakat, miután honvédő háborúról beszélnek a köreikben (de legalább a négy díjazott egyike a CÖF-CÖKE kuratóriuma tagja, Fricz Tamás lehetett.)

„A kormány meg van győződve arról, hogy a civil szervezetek komoly építő kövei a nemzetnek” – a rendezvényen erről is beszélt Szalay-Bobrovniczky. Akkor, amikor a szuverenitásvédelem ürügyén olyan törvény lépett hatályba, amely a civilek vegzálására is alkalmas. Persze nyomban hozzátette: a „valódi” civilekre gondol. Azaz a civileknek álcázott kormánypárti szervezetekre. És arról is beszélt, hogy Lengyelországban, ahol a valóságban épp a jogállam helyreállítása zajlik, a jogállam eltiprása zajlik (itt találod remek elemzésünket a kormánypárti propaganda lengyel-ügyi rettegéséről).

Ha ilyen erős volt a kezdés, Csizmadia László se akart lemaradni. Többek között arról beszélt, hogy tisztelik az Európai Unió kulturális sokszínűségét, a tagállamok szuverenitását, majd ügyesen megkülönböztette a gazdasági bevándorlást és a külföldi munkavállaló foglalkoztatását: „a külföldi munkavállalók határozott idejű foglalkoztatása jó, de a politikai hatalom átvételére irányuló gazdasági bevándorlás rossz”. És arról is beszélt, hogy az EU akkor lesz jó, „valódi képviselője a demokráciának, a népfelségnek, ha az egyenrangú nemzetek politikáját követi”, ha jól értjük, a „hallod, elefánt, milyen jót dübörögtünk” szellemében.

A magyarság díjazott szellemi honvédője egyébként Fricz mellett a most már tisztán fideszes pártpolitikus Varga Judit, valamint Konrad Sutarski Magyarországon élő lengyel író, költő, történész és az olasz Unione Generale del Lavoro (UGL) olasz keresztény-nemzeti szakszervezet. Négyből csak két magyar! Hát csoda, ha kell az a szuverenitásosdi, az a honvédő háború?