Az amerikai nagykövet ellátogatott az Országházba, a Magyar Nemzet szerint a megszálló szovjetek sem gyakorolták ilyen durván a hatalmukat

Magyarország egyedüli NATO-tagállamként ígéretei ellenére még mindig nem hagyta jóvá Svédország csatlakozását, az Országgyűlésnek most lett volna módja ratifikálni a NATO bővítését, de az ellenzéki kérésre összehívott rendkívüli parlamenti ülésre a Fidesz-KDNP képviselői nem mentek el, így az ülés határozatképtelen volt.

Az ülésre több nagykövet is ellátogatott, az ellenzéki felszólalásokat David Pressman amerikai, valamint a holland, a norvég, a dán, a lengyel, sőt még – a Fico-kormány felállása óta Orbán legközelebbi uniós szövetségesének számító – Szlovákia budapesti nagykövete is végighallgatta. Orbán Viktor azt ígérte, meggyőzi, sürgeti a Parlamentet, hogy a legkorábbi alkalommal cselekedjen – mondta Pressman, aki szerint Amerika továbbra is azt várja, hogy Magyarország gyorsan cselekedjen.

Az orbánista-kremlista Magyar Nemzet nem is hagyta ki a lehetőséget, az egyik legveszélyesebb ellenségünk parlamenti látogatása után Pressman elvtárs Vorosilov marsall és Jurij Vlagyimirovics Andropov nyomdokaiba lépett címmel közölt a szokásosnál is nagyobb ostobaságot.

Tóth Tamás Antal azt írta:

„A lényeg, hogy a magyar ellenzék vezetője ma David Pressman volt a magyar parlamentben. Ilyen durván és egyértelműen még a megszálló szovjetek sem gyakorolták a hatalmukat.”



Mármint azok, akik végigerőszakolták az országot, több százezer embert elhurcoltak kényszermunkára, kivégeztettek egy rakás embert és 45 évig katonai megszállás alatt tartották Magyarországot, aminek egy forradalmát is vérbe fojtották.

photo_camera Leonyid Iljics Brezsnyev, az SZKP főtitkára beszédet mond a Beloiannisz Híradástechnikai Gyárban (BHG) 1966. december 1-én. Fotó: Bojár Sándor/Fortepan

A szovjet elnyomás elhazudása után olyan szöveg jött, ami simán lejöhetett volna a Szabad Népben az 1950-es évek elején: „Akiket eddig dollárbaloldalnak ismertünk, mára szimpla amerikai talpnyalók, hazaárulók lettek. Biden pici pincsijei, akik már nemcsak a derekukat adták be csekély dollárért cserébe, hanem eladták a hazájukat, az elveiket.”

A cikk az orosz kommunisták mosdatása után kommunistázással zárul: „Semmiben sem különböznek azoktól a kommunistáktól, akik 1956-ban behívták a később »ideiglenesen itt állomásozó« szovjet csapatokat. Mi jöhet még? Ideiglenesen itt állomásozó amerikai lánctalpasok harcolnak majd a Corvin közben becsületes magyar hazafiakkal? Ezeknek semmi sem szent? Nem, ezeknek tényleg semmi sem szent.”