Deák Dániel szerint méltánytalan támadni a pedofil igazgató bűnsegédjének kegyelmet adó Novák Katalint, mert az államfő nem tudja magát megvédeni

Kevesen álltak bele eddig, hogy megvédjék Novák Katalint, amiért titokban kegyelmet adott a bicskei gyerekotthon pedofil exigazgatóját fedező bűntársnak. Deák Dániel kormánypárti „elemző” most azért megpróbálta az ATV reggeli műsorában.

Deák előtt a kormánymédia is csak névtelen szerzők mögé bújva igyekezett árnyalni a képet arról a K. Endréről, akinek igazgatóhelyettesként tudomása volt arról, hogy az intézmény vezetője több gyereket is molesztált. A jogerős ítélet szerint az igazgató-helyettes nemcsak tudott erről, de megírt egy hamis vallomást is az egyik gyerek nevében ezzel a szöveggel: „én kitaláltam, hogy közösen kivertük a nemi szervem, és hogy ilyet más gyermekkel is csinált már. Igazság az, hogy nem húzta le a nadrágom és nem fogta meg és nem verte ki.” A bűnsegéd ezt a hamis vallomást a saját irodájában, a pedofil igazgató jelenlétében akarta aláíratni az érintett gyerekkel, ezért három év négy hónap börtönre ítélték első és másodfokon is.

Deák az ATV műsorában a konkrét ügy részleteibe nem is ment bele, hanem azt közölte, hogy



„méltánytalan támadni” Novák Katalint a kegyelmi döntése miatt.

Ezt azzal támasztotta alá, hogy kegyelmi ügyekben az államfőnek nem kell indokolnia a döntést, nem is kell nyilvánosságra hoznia azt, „és a jogszabályokkal ellentétes lenne, ha elkezdene erről beszélni”.

Deák szerint Budaházy György ügyében is maga az érintett kezdett el beszélni az államfő kegyelmérőről, és „ott sem arról volt szó, hogy a köztársasági elnök hozta ezt nyilvánosságra”. Ez egészen rossz példa volt Deáktól, mert valóban Budaházy közölte a kegyelem tényét, de Novák Katalin aztán maga indokolta meg, hogy miért döntött hét érintett esetében eljárási kegyelemről. (Budaházyéknak és K. Endrének egyidőben adott kegyelmet Novák, a pápalátogatásra hivatkozva. K. Endréé titokban maradt, egészen az erről szóló cikkünk múlt pénteki megjelenéséig.)

Az „elemző” szerint vélhetően egy olyan indok van a kegyelem mögött, amiről nem tudunk, „addig legfeljebb az ellenzéki vádakról lehet beszélni”. Deák ebbe már szívesen belement, mint mondta „kígyót-békát kiabáltak az ellenzékiek a parlamentben a köztársasági elnökre”, és a Novák ellen méltánytalansági eljárást indító DK politikai botrányt igyekszik ebből kreálni. „Mint mindenből, nem tudom, ha egy kődarab leesik a Sándor-palotáról, már abból is sajtótájékoztató tart valamelyik balliberális párt” - hozott egy újabb szerencsés példát Deák.

Deák a reggeli műsorban azt mondta, pár óra múlva sajtótájékoztatót tart Novák, ott majd biztosan ad magyarázatot a kegyelemre, „ha az megvan, akkor lehet értékelni”.



Novák valóban tartott egy sajtótájékoztatót, ahol az ATV lehetőséget kapott felvetni a témát. Az államfő felkészülten elmondta azt, amit már közleményben is, miszerint az ő elnöksége alatt nem volt és nem is lesz kegyelem a pedofiloknak, ez így volt ebben az esetben is. De arról már nem beszélt, hogy a pedofíliát rejtegetőknek miért járhat kegyelem.

Novák a sajtótájékoztatón aztán közölte azt is, hogy az elnöki kegyelmi döntések indokolása nem nyilvános, ennek megfelelően természetesnek nevezte azt,

hogy minden kegyelmi döntés felvet kérdéseket, és adott esetben ezek megválaszolatlanok maradnak.

Majd az egész ügyet igyekezett beállítani egy olyan politikai kampány részének, „ami rengeteg valótlan állítást tartalmaz”. Magyarázatot viszont egyáltalán nem adott a döntésére, ellenben megerősítette, hogy alapos megfontolás után döntött. Ez utóbbit így fogalmazta meg: „én az elém terjesztett több száz kegyelmi kérvényről minden esetben igyekszem a leginkább körültekintően dönteni”.

Miközben Novák a visszakérdezéseknek lehetőséget nem adva elhagyta a sajtótájékoztatót, Kaufmann Balázs kollégánk megszólaltatta a kegyelmet kapott K. Endrét. A bicskei gyerekotthon korábbi igazgatóhelyettese azt mondta, nem ő írta a kérvényt a köztársasági elnökhöz.