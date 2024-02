Kijevet és más ukrán városokat is rakétacsapások értek szerda reggel

Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország rakétatámadást indított Kijev és más ukrán városok ellen szerda reggel. Kijevben több robbanást is lehetett hallani.

photo_camera Kijev, 2024. február 4-én Fotó: IGNACIO MARIN/Anadolu via AFP

Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko a Guardian beszámolója szerint először azt mondta, „bevetésre kerültek a légvédelmi rendszerek”, majd később közölte, hogy Dnyipróban orvosi ellátásra szorult egy áldozat.

Mikolajivban húsz lakóépület rongálódott meg a rakétatámadás miatt, a város polgármestere szerint itt többen is megsebesültek, és károk keletkeztek a gáz- és vízhálózatban is. Harkiv régió kormányzója szerint szerda reggel Harkiv városának nem lakott területére is rakétacsapást mértek az oroszok.