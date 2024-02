Amikor egy cikksorozatból egy hét alatt alkotmánymódosítás lesz

Jó reggelt! Én már csak egy teát kérek!

photo_camera Novák Katalin köztársasági elnök és Orbán Viktor miniszterelnök teázik a Sándor-palotában 2024. január 15-én. Fotó: Novák Katalin/Facebook

Rendhagyó hírlevél következik, hiszen meglehetősen ritkán fordul elő, hogy egy újságíró, egy szerkesztőség vagy akár az egész magyar média és nyilvánosság ilyen gyorsan ilyen heves meghátrálásra kényszerítse a kormányt.

Mert emlékezzünk csak vissza: amikor nem egészen egy hete Kaufmann Balázs megírta, hogy a pedofil igazgató bűnsegédje kegyelmet kapott, a kormányoldal első válasza az volt, hogy álhírt terjesztünk, és K. Endre derék ember, és alkalmasint koncepciós per áldozata lett. Innen jutottunk el odáig, hogy már csak a sziklaszilárd alaptörvény kivésése elég erős válasz, annyira kifordult magából Orbán Viktor. Ott tartunk, hogy a lehető legerősebb eszközökkel kell bebiztosítani, hogy az olyanok, mint K. Endre és főnöke, „a kiskorú személy sérelmére elkövetett szándékos bűncselekmények” tettesei, ne kaphassanak kegyelmet soha.

Amúgy Orbán párttársai és kormánya vezetői, elvileg, tavaly április óta tudták az ügy minden részletét, ugyanis ők elemezték, terjesztették fel és írták alá a kegyelmi kérvényt. A miniszterelnök legkésőbb hat napja tudja, mégis csak most lépett. Nyilván nem azért, mert most világosodott meg az elméje, hanem mert megmérték, hogy muszáj.

Kialakult egy vita az elnöki kegyelem jogköréről, mondta a miniszterelnök, de ez félrebeszélés. Nem magától alakult ki valami akadémiai természetű jogelméleti disputa, hanem áldozatok, nevelők, jogászok és bíróságok, valamint az ügyet tevékenyen előmozdító RTL-es műsor, a Házon Kívül elérte, hogy börtönbe kerüljön a gondjaira bízott gyerekeken erőszakot tevő igazgató, illetve az őt segítő helyettese. Aztán jött Kaufmann kolléga, és közzétette a mindenkit felháborító kegyelmi döntést, utána pedig nagyon következetesen és profin, háttér- és véleménycikkekben, a kulcsszereplőket, sőt magát K. Endrét is megszólaltatva vitte végig az ügyet.

Aminek persze nincs vége, hiszen messziről nézve Novák Katalin széke is inogni látszhat, Varga Judit meg sem szólalt még, hamarosan pedig - biztosra vehető, mert a Kaleta-ügy után is ez volt - elindul valami mindent bemocskoló propagandahadjárat. De ennek a napnak a végén azért jegyezzük fel: volt egy ügy, aminek következménye lett. És üzenete is: mindent azért nem lehet, egyelőre még nem, még az örök kétharmadok országában sem.

És akkor a cikkajánló, hiszen ezért jöttünk össze: a sok mai anyag közül ajánlok egy összefoglalót; aztán Balázs és Plankó Gergő véleménycikkét arról, mi állhat az érthetetlen döntések mögött; végül pedig a gyerekvédő szervezetek közös közleményét.

Minden más röviden

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Portik Tamást életfogytiglanra, Gyárfás Tamást 7 évre ítélték Fenyő János meggyilkolása miatt, de Gyárfás egyelőre nem megy börtönbe. Szily László személyes emlékek segítségével idézi meg Fenyőt és korát.

Szijjártó szerint „az Egyesült Államok nagykövete az ellenzék valódi vezetője”, az egyszeri fideszes szavazó meg vakarja a fejét, hogy akkor ezek szerint nem a Gyurcsány vagy a Soros.

Washington a kongresszusi tétovázással Kína karjaiba lökheti a csendes-óceáni miniszigeteket.

Zelenszkij kirúgta Valerij Zaluzsnij főparancsnokot.



Kizárták az elnökválasztásról Putyin kihívóját.

Házunk tája: a Tyúkól podcast a pink kapitalizmus poklába száll alá, mi pedig köszöntjük új kollégánkat, Székely Saroltát, aki ezzel a remek kis matolcsys cikkel jelentkezett be.