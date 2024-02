Több mint száz gyermekjogi szervezet és szakértő közösen tiltakozik Novák Katalin kegyelme miatt

„A kegyelmi döntés, annak üzenete és következményei szembe mennek a gyermek legfőbb érdekeinek megfelelő eljárás elvével, amely valamennyi állami szervet, így a köztársasági elnököt is kötelezi” – írja a Gyermekjogi Civil Koalíció nyilatkozatában, melyet 103 gyermekjogi szervezet, szakértő és támogató aláírásával tettek közzé.

photo_camera Fotó: Mohai Balázs/MTI/MTVA

Novák Katalin döntése, mellyel kegyelmet adott a bicskei gyermekotthonban pedofil bűncselekményekért elítélt igazgató bűntársának nagy port kavart, és már el is kezdték mérni, hogy változik Novák Katalin és a döntést ellenjegyző Varga Judit népszerűsége. Orbán Viktor még egy alkotmánymódosítást is benyújtott, amellyel lehetetlenné tenné, hogy köztársasági elnök kegyelmet adjon pedofil bűncselekmények esetében.

A gyermekvédők szerint Novák döntése „teljességgel elfogadhatatlan és összeegyeztethetetlen” egyrészt az Alaptörvénnyel, másrészt az ENSZ Gyermekjogi Egyezményével, valamint a Gyermekvédelmi törvény alapelveivel és értékeivel is.

Emlékeztetnek, hogy a „Kúria – az elnöki kegyelem ellenére – helybenhagyta az első és a másodfokon is kiszabott büntetést, és felhívta a figyelmet arra is, hogy a bűncselekmények elkövetői és sértetti köre speciális, a gyermekvédelemhez, gyermekotthonhoz kapcsolódik, továbbá az elkövető személyében rejlő társadalomra veszélyesség fokozott, mert éppen az ellenkezőjét teszi, mint ami a törvényi és erkölcsi kötelezettsége, ezért a cselekmény erkölcsileg is mélyen elítélendő”.

„A kegyelemben megnyilvánuló megbocsátás – mint méltánylást érdemlő eset – alapjául elsősorban erkölcsi, igazságossági, emberiességi szempontok szolgálhatnak, ugyanakkor összhangban kell állniuk a társadalmi igazságérzettel és értékrenddel, de ez az összhang a szóban forgó kegyelmi döntésnél erősen aggályos” – írják.

A koalíció szerint a gyermekek jogait érintő ügyekben alkotmányos elvárás, hogy a köztársasági elnök „a gyermek legfőbb érdekeinek védelmére tekintettel hozza meg a kegyelmi döntést”.