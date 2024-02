Budaikum: az I. kerületben többségbe került a Fidesz, ezért az önkormányzat lapja elkezdte a polgármestert támadni

V. Naszályi Márta a héten közleményben tudatta, hogy: „Bojkottálom a Fidesz-propagandává silányított Várnegyed újságot”.

photo_camera V. Naszályi Márta, az I. kerület polgármestere 2020. január 30-án. Fotó: Halász Júlia

Az I. kerület párbeszédes polgármestere azt írta, „2022-ben azzal, hogy két korábban jobbikos képviselő a választóit cserben hagyva átállt a Fideszhez az I. kerületben, a kormánypárt többségbe került az önkormányzat képviselő-testületében”. „Ezt a többséget elsősorban arra használták fel, hogy fideszes emberekkel feltöltött alapítványokba és cégekbe szervezzenek ki olyan tevékenységeket, amelyek korábban az önkormányzathoz tartoztak, majd önkormányzati forrást – tehát a kerületi adófizetők pénzét – rendeltek hozzá” – írta V. Naszály.

Azt írta, a fideszes többségű képviselő-testület egyik első lépése volt a Várnegyed újság megszerzése, amit leállíttattak, majd a kiadását a fideszes vezetésű külső médiacéghez rendelték.

A lap egy év kihagyás után decemberben indult újra (pdf), online elérhető, de a postaládákba is bedobálják a kerületi újságot, amit már a jobboldali médiabirodalom, a KESMA alá tartozó Mediaworks Hungary Zrt. nyomtat ki.

Az új lapmenedzsmenttel az a hungarikumnak – sőt budaikumnak – nevezhető helyzet állt elő, hogy az önkormányzati lap a polgármester ellen kampányol.

Páros interjút is készítettek volna V. Naszályival és a Fidesz helyi erős emberével, Böröcz László miniszteri biztossal, akinek a lap a kerüli konzultációját is bemutatta: ebből kiderült, hogy „V. NASZÁLYI ÓRIÁSI KÁROKAT OKOZ”, „A POLGÁRMESTER A SAJÁTJAINÁL SEM TUDJA A KERÜLET ÉRDEKEIT ÉRVÉNYESÍTENI”. Végül a polgármester a páros interjúba nem ment bele.

A lap február 14-i számában a Ruszwurm Cukrászda ügye is előkerült: nyomoz a rendőrség, miután két régi budavári cukrászda tulajdonosa azt állítja, hogy a kerület ellenzéki polgármestere védelmi pénzt kért tőlük: A helyi Fidesz igyekszik napirenden tartani az ügyet, de a HVG cikke szerint igencsak sántít a védelmi pénzes történet, ami a pereskedés során korábban fel sem merült.

A polgármester bojkottálja az önkormányzat lapját

V. Naszályi azt írta, hogy miután a képviselő-testület megszavazta az új lap szerkesztési alapelveit, amik megfelelnek a nemzetközi szakmai normáknak, „az újság mégsem tartja be” azokat.

A polgármester azt írta: „Egy önkormányzati lap feladata a kerületben élők tájékoztatása lenne az önkormányzati információk alapján, ehhez képest a jelenlegi lap kormánypárti politikai kampány és szórakoztatónak szánt tartalmak furcsa keveréke. Az új »Várnegyed« kiadója, bár közpénzből működik, ügyvezetője nem volt hajlandó benyújtani üzleti tervet, nem jelenik meg vezetői értekezleteken és nem tájékozódik az önkormányzattól, nyilvánvalóan azért, mert a célja nem a tájékoztatás, hanem a kampánycélok kiszolgálása. Ezzel megakadályozza azt is, hogy a lap az önkormányzatunk hivatalos programjait és bejelentéseit közölje.”

„Az elmúlt hetekben az újság több témában is kérdéseket juttatott el hozzám. Ezek a kérdések a »nemzeti konzultációkhoz« hasonlóan tendenciózusak, bizonyos esetekben már megfogalmazásukban is hazugok voltak. Nem kívánok részt venni egy, a választók akaratával szemben, párhuzamosan működtetett »önkormányzat« népszerűsítésében, és nem kívánok asszisztálni ahhoz, hogy a kerületi emberek pénzét Fidesz-propagandára költsék, ezért az új »Várnegyed« újságot bojkottálni fogom mindaddig, amíg nem a képviselő-testület által elfogadott szerkesztési alapelvek szerint készül” – közölte a polgármester.

„A Várnegyed nem folytat politikai kampányt, az I. kerületről szól, de kétségkívül törekszik rá, hogy igényes módon szórakoztatva informáljon. (…) A kiadó kft. benyújtotta üzleti tervét, ügyvezetője részt vesz a vezetői értekezleteken. Lapunk célja a tájékoztatás, kampánytevékenységet nem folytatunk” – reagált a Várnegyed a bojkott hírére.

60 szavazat fordította át a kerületet

2022 őszén a Fidesz jelöltje, Fazekas Csilla mindössze 60 szavazattal nyerte meg a budavári időközi önkormányzati képviselőválasztást, ezzel fideszes többség lett a kerületben, ahol ellenzéki a polgármester. (Ehhez az is kellett, hogy 2020. februárban a két jobbikos képviselő először kiváljon a Jobbikból – mindketten Bencsik János Polgári Válasz nevű, ígérete szerint a Fidesz-KDNP-től és az ellenzéktől is távolságot tartó mikroformációjához csatlakoztak –, majd a többségi frakciót hátrahagyva elkezdjen a Fidesszel szavazni.) Később kiderült, hogy a Fidelitas alelnöke és több ismerőse – gyanúsan sok társukkal együtt – épp az időközi választás előtt jelentkeztek át az I. kerületbe.

A kormány javaslatára 2021 őszén a Fidesz-KDNP-s parlamenti többség úgy módosította a szabályokat, hogy már nem kell ténylegesen azon a címen élnie annak, aki lakóhelyet létesít. A TASZ már akkor is felhívta a figyelmet arra, hogy ha az állam nem is várja el az állampolgártól, hogy a bejelentett lakcímén éljen, a nyilvánvalóan fiktív lakóhelyek jogi értelemben vett fiktív jellege is megszűnik, így a fiktív lakóhely létesítése sem büntetendő már.

A fideszes kerületi többség azonnal elkezdte megnyirbálni a polgármester jogköreit, tavaly decemberben pedig már fegyelmi eljárásban hallgatták meg V. Naszályit. A fővárosi önkormányzat aznapi ülésén a napirend előtti felszólalások után Karácsony Gergely főpolgármester az ülést felfüggesztette, és a DK-MSZP-Momentum-Párbeszéd frakció, kiegészülve a független Baranyi Krisztinával és a főpolgármester-helyettesekkel átvonult az I. kerületbe V. Naszályit támogatni.