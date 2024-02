A parlament elnökké választotta Sulyok Tamást

A képviselők több mint kétharmadának támogatásával az Országgyűlés megválasztotta Sulyok Tamás jogászt Magyarország következő köztársasági elnökévé.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Az ígért nemzeti egység most sem valósult meg, hiszen az ellenzék egy része kivonult a szavazásról, közös jelöltet pedig nem állítottak. Sulyok megválasztása mellett 134-en, ellene 5-en szavaztak.

Sulyok Tamás öt évre költözik a Sándor-palotába, tehát 2029-ig maradhat államfő. Sulyok visszafogott, éles politikai kijelentésektől zsigerből tartózkodó, leginkább a tudós jogász imidzsét hordozó, „unalmas” köztársasági elnök lehet, írtuk róla cikkünkben. Azóta Sulyok valóban eléggé unalmas közleményben reagált jelölésére.

A múlt héten Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Balatonalmádiban jelentette be, hogy Sulyok Tamás jogász, az Alkotmánybíróság elnöke lesz a Fidesz-KDNP köztársaságielnök-jelöltje. Az Alkotmánybíróság megüresedett élére a Fidesz Trócsányi Lászlót, a Magyar Jogász Egylet elnökét jelöli.

Sulyok Novák Katalint követi az elnöki székben, aki azután mondott le, hogy a 444 megírta, a bicskei gyermekotthon volt igazgató-helyettese, az intézmény pedofil igazgatójának bűntársa, K. Endre elnöki kegyelmet kapott. Novák Katalin lemondását nem sokkal Sulyok megválasztása előtt fogadták a képviselők.

„Számomra minden hatalom csak a jog keretei között értelmezhető” – mondta a beszédében Sulyok, aki szerint a jelenlegi Európában a jog eszményből bálvánnyá válik a politikai küzdelem során.

Azt ígérte, hogy államfőként az alkotmányos alapjogok és értékek méltányos kiegyenlítésén fog munkálkodni. Ügyvédként és alkotmánybíróként is a bizalom volt a munkája alapja, az előítéletektől mentes, kölcsönös bizalom a nemzet egységének alapja – mondta.

A magyarság európaiság nélkül nem értelmezhető – mondta Sulyok, aki szerint történetünk csak európai kontextusban nyeri el értelmét. Azt mondta, olyan Európában szeretne élni, ahol az értékek többet jelentenek az érdekeknél, és az európai intézmények jogi, nem politikai keretek között működnek. Az EU-ban nem szuverenitást, hanem hatásköröket ruházunk át – mondta.

Sulyok Tamás azt mondta, államfőként elveihez hűen, jogászként kíván működni, és kegyelmi ügyekben a lehető legszélesebb transzparencia híve. Végül arról beszélt, hogy Európában nehezen fogják megérteni, hogy a magyarság sajátos módon képviseli magát, erre egy anekdotát hozott fel:

A Bach-rendszer idején egy előkelő német azt kérdezte Deáktól:

- Hát ön lehetetlenségnek tartja, hogy Magyarország elnémetesedjék?

- Lehetetlenség éppen nincs benne.

- Hát akkor miért nem adják meg magukat?

- Uram, ha az orvos azt mondaná önnek, elélhet még egy darabig, de meghalhat ma is, mit tenne ön?

- Élnék, ameddig lehet.

- No hát, mi is megpróbáljuk mint magyarok élni, ameddig lehet.