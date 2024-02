Visszalép Körmenden Belencsák István, mégsem ő lesz a Fidesz polgármesterjelöltje

Belencsák István, Körmend jelenlegi alpolgármestere nyerhette a fideszes belharcot, az azóta kapott fenyegetések miatt azonban szerdán bejelentette, visszalép a jelöltségtől, írja az Ugytudjuk.hu.

Belencsák azt írta, a családja kérésére lépett vissza. „Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer azoktól az emberektől kell félnie a családomnak, akikkel elméletileg egy hajóban evezünk. Illetve csak hittem, hogy evezünk. Pontosan ismertem ugyan ezeket az embereket, de ilyen szintű gyűlölködésre és fenyegetésre még én sem számítottam.”

A lap szerint a pénteki jelöltállító gyűlésen Belencsák Istvánt szavazta meg a Fidesz alapszervezetének tagsága polgármester-jelöltnek. Belencsák mellett másik jelölt is volt, a leköszönő polgármester, a várost 22 éve irányító Bebes István kiszemelt utódja, a jelenlegi bizottsági elnök Szabó Barna.