Jövő májusban indulhat Ácson a katódanyaggyár

Idén júniusban kezdheti el felépíteni Magyarország egyik legnagyobb gyárát a Bamo Technology Ácson, ahol 2025 májusában már a termelés is megindulhat, mondta a katódanyaggyár közkapcsolati igazgatója, Fülöp Ferenc egy szerdai háttérbeszélgetésen. A kínai Huayou Cobalt magyarországi leányvállalatának beruházását Szijjártó Péter jelentette be tavaly nyáron, a felépítéséhez a magyar állam pénzügyi támogatást is nyújt, ennek mértékét azonban csak akkor hozzák nyilvánosságra, ha azt az Európai Bizottság jóváhagyta.

photo_camera Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A külügyminiszter június 21-én mondta el, hogy 520 milliárd forintból épül új, az akkumulátorokba katódanyagot előállító gyár Ács külterületén. A bejelentés jelentős felháborodást okozott, mivel a polgármester egy héttel korábban még tagadta, hogy akkumulátorgyár jönne hozzájuk, ami tényszerűen ugyan igaz, a helyiek viszont mégis átverve érezték magukat. Azóta a környéken aláírásgyűjtés indult a gyár ellen, a nyolcfős önkormányzati testületből pedig öten lemondtak a pozíciójukról.

Decemberben mindezek ellenére a cég megkezdte az Ácsra tervezett gyár 41,5 hektáros területének tereprendezését, mivel 19-én megkapták az előzetes építési engedélyt. Mint elmondták, összesen két csarnokot terveznek, amik kapacitása évi 100 ezer tonna katódanyag előállítására lesz elegendő. Jövő májusban még csak az első csarnok fog elindulni a terveik szerint, ami évi 50 ezer tonna katódanyag előállítására lesz alkalmas. Ehhez még a hatóságoknak el kell fogadnium a cég által már benyújtott környezeti hatásvizsgálatot és az egységes környezeti engedély kérelmét. Amennyiben ezt megkapják az építési engedéllyel együtt, júliusban el is kezdhetik az első csarnok felépítését.

Fülöp arról is beszélt, hogy az üzem beindulása után napi 20-30 kamionnal fog megnövekedni a forgalom, azonban ezek nem a település utait, hanem a gyár mellett fekvő M1-es vonalát fogják terhelni. Elmondta, a település vezetésének kérésére játszóteret is építenek a környéken élőknek, bár igaz, hogy az októberi lakosságfórumon a 24.hu videójában hallható, ahogy egy helyi lakos pont erről beszél, hogy úgy érzi „jönnek ide gyarmatosítani őket”. „Viszont az

ácsiak lelke nem eladó, sem játszótérért, sem üveggyöngyért, semmiért”.

Fülöp arról is beszélt, hogy a cég gyártási folyamata „teljesen más, mint az akkumulátorgyáraké. Mi nem használunk semmifajta savat, lúgot, oldószert. Gyakorlatilag két alapanyagot vegyítünk össze, összekeverjük mechanikailag, majd egy kemencén átengedve megtörténik az a folyamat, ami nekünk szükséges”. Az Ácson épülő gyárban csak kétfajta alapanyagot használnak, az egyik „az úgynevezett prekurzor, vagy előanyag, ami egy homogén fém-hidroxid, ami fém kristályrácsban megtalálható a nikkel, a mangán, a kobalt, illetve a oxigén és hidrogén, a másik alapanyag pedig a lítium só”.

Azt mondta, a bemenő, illetve a kimenő anyagokat is zsákokban gyűjtik össze, ez a folyamat teljesen automatizált és zárt lesz, ami miatt a gyárnak nem lesz semmilyen ipariszennyvíz-kibocsátása. Valamint szerinte a gyár összes kibocsátása bőven a jelenlegi szabványértékek alatt lesz, mivel folyamatos szigorítások jönnek létre, amikkel már előre számolnak. Emiatt a területre hulló összes csapadék, ami nem zöldfelületre hullik, puffertározóba kerül, és egy külön vízkezelő egységen fog átmenni.