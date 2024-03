Áprilisban dőlhet el, hogy Szentkirályi lesz-e a Fidesz főpolgármester-jelöltje

Egy hete derült ki, hogy a Fidesz budapesti választmánya Szentkirályi Alexandrát javasolja a Fidesz–KDNP-szövetség főpolgármester-jelöltjének. Szentkirályi már nem is kormányszóvivő, de azóta sem biztos, hogy a kormányoldal őt indítja hivatalosan Karácsony Gergely ellen, mert a Fidesz országos választmánya még nem szavazott a kérdésről.

Erről a Fidesz sajtóosztálya a Telexnek annyit írt, hogy: „A Fidesz országos választmánya várhatóan április elején hoz formális döntést a jelöltségről.”

photo_camera Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő beszél a Nyugati pályaudvar felújításáról tartott sajtótájékoztatón 2021. június 8-án. Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Vitézy Dávid is bejelentette, hogy elindul, de Karácsony közölte: csak azután hajlandó kiállni nyilvános vitára, hogy Vitézy és Szentkirályi közül az egyik visszalép a másik javára, szerinte ugyanis a Fidesz jelöltje igazából Vitézy, és az a tervük, hogy Szentkirályi a szavazás előtt visszalépjen.

„Sajnálom, hogy Karácsony Gergely főpolgármester lehetetlen feltételeket támasztva próbál jó előre kibújni a főpolgármester-jelölti vita lehetősége elől” – írta erről Vitézy.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Az Orbán-kormány korábbi államtitkára, a BKK és a kormány Budapesti Fejlesztési Központjának korábbi vezetője azt írta, a budapestiek „júniusban három érdemi ajánlat közül választhatnak: indul a kormányszóvivő, aki a Gellért-hegyről letekintve gyurcsányozik, de semmit nem mond Budapestről. Indul a jelenlegi főpolgármester, aki permanens ellenzéki miniszterelnök-jelölti kampányt folytat a Városházáról, és akkor is a kormányra mutogat, amikor még a mai keretek között is lehetne előrelépni. És indulok én is, de velük ellentétben Budapestről, a városunk problémáiról és jövőjéről, a terveimről szeretnék beszélni ebben a kampányban, nem az unalmas pártpolitikai csatákat folytatni.” Azt írta, ő továbbra is kész vitázni, „kettesben, hármasban vagy négyesben, Budán vagy Pesten, ülve vagy állva.”