Most vagy soha! – a tankerületek nem kötelezték az iskolákat a mozizásra

Már a Most vagy soha vetítésének első napján feltűnő volt, hogy a mozikat iskoláscsoportok lepték el. A gyerekektől és a tanároktól kérdezősködve kiderült, hogy a filmet kötelező volt megnézniük, az 1500-2000-2500 forintos jegyeket is ők állták.

Habár nem ördögtől való gondolat március 15-e környékén egy március 15-ről szóló filmet megnézetni a gyerekekkel, de maga Rákay Philip, a produkció kreatív igazgatója se foglalt egyértelműen állást az ügyben. Amikor ugyanis még a bemutató előtt rákérdezett nála a Nők Lapja Cafe újságírója, ő azt mondta: biztos nem szerveznek kötelező mozilátogatást. Ha egy iskola mégis úgy gondolja, hogy illik a tantervbe, akkor persze örülni fognak.

A cikkünk nyomán rengeteg levelet kaptunk, kiderült, hogy az ország számos iskolájában kötelező volt megnézni a gyerekeknek a filmet. Megkérdeztük hát a Klebelsberg Központot és néhány érintett tankerületet: mitől függ, hogy egy osztály elmegy-e megnézni a filmet vagy sem, hogyan dolgozzák fel a gyerekekkel a látottakat.

A Klebelsberg Központból azt írták, hogy nem tudnak olyan esetről, hogy a tankerületek fenntartásában lévő iskolák közül kivezényeltek volna kötelező jelleggel diákokat. Akkor hogyan kerültek a oda diákok? „Az iskolán kívüli programok szervezése iskolai hatáskör, ebben a Klebelsberg Központnak nincs hatásköre” – állt a levélben.

A nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium 4. és 8. osztályos tanulóinak is kötelező volt megnézni a filmet. Ráadásul 7:10-kor kellett kezdeniük a napot a diákoknak, hogy a mozizás ne csússzon össze a kompetenciafelméréssel.

A Nagykanizsai Tankerületi Központból azt a választ kaptuk, hogy „a Most vagy soha! című filmmel kapcsolatban nem kaptak az iskolák külön ajánlást a fenntartótól”. Az intézmények döntése, hogy az iskolán kívül milyen programokat szerveznek, az iskolán múlik az is, hogy az ilyen programokat hogyan dolgozzák fel.

A budapesti Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium diákjai is megnézték a filmet. A Közép-Budai Tankerületi Központ itt egy érdekes körülményre hívta fel a figyelmet, és ez egyben megmagyarázza azt is, hogy ők miért nézhették meg ingyen a filmet: „A Most vagy soha! című filmvetítést a MOM Park mozija, a Cinema MOM lehetőségként ajánlotta fel a 12. kerületi iskoláknak az ünnepi megemlékezések megszervezéséhez. A lehetőséggel több iskola is élt, többek között a Sashegyi Arany János Gimnázium végzős tanulói is, akik tanári kísérettel, iskolai szervezésben, iskolaidőben, tekintették meg március 14-én a filmet. Ezen a héten osztályfőnöki órákon tervezik a film megbeszélését.”

A Most vagy sohát a nyitóhétvégén 75 551 néző látta, ezzel több mint 162 millió forint folyt be. A rendszerváltás óta ez minden idők legnagyobb magyar filmes bevétele.

Mi lett volna, ha a Habsburgok olyanok, mint a skinheadek, az olaszok debilek, a magyarokat meg juszt sem engedik magyarul beszélni? címmel írtunk kritikát a filmről, a prömieren fölvonuló NER-sztárokról tudósítottunk. A kritikák szerint egyébként ahogy a rákosista kurzusfilmben, a Föltámadott a tengerben, úgy az orbánista kurzusfilmben is elrontották Petőfi karakterét. Az Origo szoftpornószakírója az évezred kritikáját írta meg Rákay Philip szuperfilmjéről.