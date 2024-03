Meglepetésgyőzelmet aratott az ellenzék jelöltje a szlovák elnökválasztás első fordulójában

Viszonylag jelentős, 5 százalékpontnyi különbséggel az ellenzéki Ivan Korčok nyerte a szlovák elnökválasztás első fordulóját az ősszel nyertes koalíció jelöltje, Peter Pellegrini előtt. A két hét múlva esedékes második fordulóba ők ketten jutottak. Az első négy helyezett:

Ivan Korčok 42,51 százalék

Peter Pellegrini 37,02 százalék

Štefan Harabin 11,73 százalék



Forró Krisztián 2,91 százalék

Az eredmény meglepetés, a felmérések Pellegrini győzelmét vetítették előre. A szlovák elnökválasztások történetében eddig a második fordulót is az a jelölt nyerte, aki az elsőt.

A koalícióban részt vevő második legerősebb párt elnökének esetleges veresége az egész koalíció veresége is lenne. Pellegrini annak tudatában vállalta az ősszel volt miniszterelnökként a kevésbé fajsúlyos házelnöki posztot, hogy a Smer támogatásával átülhet az államfői székbe.

Az egykori külügyminiszter Ivan Korčokot a Progresszív Szlovákia, a Kereszténydemokrata Mozgalom és a Szabadság és Szolidaritás támogatja. Ők azok, akik az őszi parlamenti választás után hiába győzködték Pellegrinit, hogy a miniszterelnöki posztért cserébe álljon közéjük.

photo_camera Korcok a Fico vezette hatalom kulturálatlanságáról beszélt Fotó: ZUZANA GOGOVA/Anadolu via AFP

A Szövetség magyar jelöltje, Forró Krisztián a négy százalék fölötti eredményt tűzte ki célul, a 2,91 százalék elég távol áll ettől, ráadásul magyar jelölt ilyen rosszul még soha nem szerepelt. Ez egy súlyos vereség, ahogy a Napunk gyorselemzésében olvasható.

A győztes Korčok a választás éjszakáján arról beszélt, hogy a Robert Fico vezette hatalom vulgáris kulturálatlanságával a kormánypárti szavazók se tudnak azonosulni, ahogy azzal sem, hogy felégeti a hidakat Csehország és Lengyelország felé, áll a Napunk tudósításában. Szerinte ezt Pellegrini is látja, mégsem tesz semmit. Korcok magyarul is mondott néhány szót, majd szlovákra váltva azt mondta: fáj neki, hogy magyarellenes politikusként tüntetik fel. (Külügyminiszterként rendszeresen támadta Magyarországot, különösen az orosz-ukrán háború kitörése után. Voltak azonban a szlovákiai magyar közvélemény Fidesszel nem feltétlen szimpatizáló részét is elidegenítő megnyilvánulásai, nehezítette például a kisebbségi törvény elfogadását.)

Pellegrini nem csalódott amiatt, hogy másodikként jutott a második fordulóba, még akkor sem, ha a legtöbb felmérés az ő sikerét vetítette előre. Azt ígérte, beszélni fog a harmadik helyezett, szélsőjobboldali, a Szlovák Nemzeti Párt által is támogatott Harabinnal, valamint Forró Krisztiánnal a második fordulós támogatásról. Egyébként ő is mondott néhány szót magyarul.