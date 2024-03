Az Európa-bajnokságra készülő magyar futballválogatott Koszovót is legyőzte

Két győzelemmel kezdte Magyarország a 2024-es évet, a törökök négy nappal ezelőtti legyőzése után Koszovót is verte, a két válogatott közös története most, a Puskás Arénában kezdődött, eddig még soha nem játszottak egymással. Az újabb siker azt jelenti, hogy Marco Rossi csapata 14 találkozó óta veretlen, hasonló sorozatra a múlt század ötvenes évei óta nem volt példa.

A vége 2-0 lett, de nem indult fényesen a meccs. Az első félidőben egyik csapat sem találta el a kaput, az első hazai kísérletre egészen az utolsó percekig kellett várni, Dárdai lövését blokkolták. Összességében meglepetésre a vendégek voltak aktívabbak, a labda többet járt a magyar térfélen, habár veszélyes helyzetek Dibusz Dénes kapuja előtt sem alakultak ki.

A szünetben hármat cserélt Marco Rossi szövetségi kapitány – támadó típusú futballistákat hozott be, Kleinheislert, Schäfert, Varga Barnabást –, ami kb. azonnal meg is látszott a csapat játékán, hamar megvolt nemcsak az első kaput eltaláló lövés, hanem a gól is, Szoboszlai talált be Schäfer passzából az 58. percben. A magyar válogatott játéka ezzel együtt nem volt különösebben sziporkázó, de a fór megduplázása így is összejött, a 85. percben Lang adta az asszisztot Nagy Zsoltnak, 2-0. A válogatott júniusban folytatja, az már a közvetlen Európa-bajnoki felkészülés időszaka lesz.