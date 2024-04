Május elejéig adják át az M6-os januárra tervezett új szakaszát és a márciusra ígért M44-est

Idén három gyorsforgalmi útszakaszt fognak forgalomba helyezni, ebből kettőt május elején – válaszolta a Lázár János vezette közlekedési tárca a múlt heti kérdésünkre. Azután kerestük meg a minisztériumot, hogy a dél-alföldi M44-es autóút egy új, néhány kilométeres szakaszának átadását februárban márciusra ígérte Dankó Béla fideszes parlamenti képviselő, ám az nem történt meg.

Miután napokig hiába vártunk a válaszra, a hétvégén megírtuk, hogy csúszik az út forgalomba helyezése, megemlítve benne, hogy már április első napjaiban Dömötör Csaba államtitkár már nem ígért konkrét időpontot az M44-esre, Tiktok-videójában csak úgy fogalmazott, hogy „nemsokára ez megvalósul” (viszont a teljes útszakaszra mondta ezt, miközben az csak 2025 nyarára készül el). Cikkünk után megérkezett a válasz a tárcától is.

A minisztérium tájékoztatása szerint az M44-es műszaki átadás-átvétele lezárult ugyan, de a forgalombahelyezési eljárás még folyik, és „a gyorsforgalmi úti szakasz megnyitása 2024. május elejéig tervezett”. Ennek a néhány kilométernek az a jelentősége, hogy Kecskemét és a Tisza-híd között (a Tiszától Békéscsabáig használható most az M44-es) lerövidíti és, miután két települést is elkerül, felgyorsítja az utat, mint ez az alábbi magas művészi színvonalon megvalósított térképen is látszik (pirossal az átadás előtt álló M44-es szakasz, sárga pöttyökkel a mostani útvonal, aminek alternatívája a 44-es út).

A minisztérium azt is közölte, hogy idén még két autópálya-szakaszt fognak forgalomba helyezni. A dél-dunántúli M6-os sztráda utolsó szakaszát, a Bóly és országhatár közötti nagyjából húsz kilométert – aminek műszaki adásvétele szintén lezárult már – két ütemben adják át a forgalomnak.

Május elejére ígérik a Bóly és Villány közötti nagyjából 13 kilométer forgalomba helyezését, míg az utolsó, Villány és az országhatár közötti szakaszét akkorra, amikorra a horvátok is elkészülnek az onnan Eszék és az ország belseje felé továbbvezető A5-össel (ez 2025 tavaszára várható). Ezt a 88,7 milliárd forintért épülő utat az ÉKM honlapján lévő adatok szerint egyébként idén januárra kellett befejezni.

És lesz még egy forgalomba helyezés idén, várhatóan decemberben: akkorra kell elkészülnie az M85-ös Fertőrákos és Sopron országhatár közötti, a legutolsó, múlt év végi drágulással már 53 milliárd forintba kerülő szakaszának.