Karsai Dániel állapota rohamosan romlik, nemrég tüdőgyulladása volt

Testvérem, Karsai Dániel állapota az utóbbi hetekben rohamosan romlani kezdett – tette közzé a gyógyíthatatlan ALS betegségben szenvedő jogász fivére annak Facebook-oldalán. Az életvégi döntések magyarországi korlátozása miatt, az aktív eutanáziáért a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán perben álló jogász március 28-án kórházba került, mivel tüdőgyulladást kapott.

„A Korányi szakszerű ellátásának, a kimagasló színvonalú betegápolásnak, nem mellesleg Dani feketeöves akaraterejének köszönhetően a tüdőgyulladásból kigyógyult (…) Napokig a totális némaságban és a kommunikációképtelenség állapotában csak a reménybe tudtunk kapaszkodni” – olvasható a posztban.

Múlt csütörtök óta Karsai Dániel ismét otthon pihen, sokat olvas, látogatóival tud kommunikálni, „ha nem is úgy, mint akár csak pár hete” – írja a testvére. Bár a beszédképességét nem veszítette el teljesen, már a szövegek diktálása is túlságosan fárasztó neki, ezért a testvére és egy barátjuk számol be az állapotáról, írják a Facebookon, ahol közzétették azt a felkavaró videót is, ami arról készült, hogy Karsait már gyomorszondával kell táplálni.

Alig két hete, hogy az alkotmányjogász hivatalosan is befejezte ügyvédi tevékenységét. Azt már korábban megmutatta, hogy a diagnózistól számított két év során hogy épült le a szervezete. Azt a videót nem sokkal azután tette közzé, hogy a 444-nek adott interjúban arról beszélt: „a reménytelenségben önmagában reményt tud adni, hogy van lehetőség méltósággal elmenni”. Néhány hónapja azonban még ülni, lassan ugyan, de járni és beszélni is tudott.

Karsai Dániel ügye körül óriási társadalmi párbeszéd alakult ki, öccse, Karsai Péter népszavazási kezdeményezést is indított, ami elbukott az első körben a Nemzeti Választási Irodánál. Az ügyét novemberben kezdte el tárgyalni a strasbourgi bíróság, egy hónapja úgy nyilatkozott: reménykedik, hogy májusban megszületik az ítélet. Arról is beszélt, hogy ha azt már nem éli meg, szeretné, ha az ügyet testvére vinné tovább.