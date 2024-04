Hoppál Péter fotója is felkerült a pécsi református gimnázium végzőseinek tablójára

A térség fideszes országgyűlési képviselőjének fotója is felkerült a Pécsi Református Kollégium végzős osztályainak tablójára, számolt be a Szabad Pécs. A lap szerint többen is nehezményezték Hoppál Péter fényképét, ezért nem is kerültek még ki a városi kirakatokba a tablók. Az iskola idei újítása, hogy a diákok mellé nemcsak a tanárok, és az iskola vezetése, hanem a fenntartó képviselője is felkerül a tablókra. A gimnázium Fenntartói Igazgatótanácsának vezetője pedig nem más, mint a fideszes Hoppál Péter. A Szabad Pécs kérdésére, hogy nem visszás-e kitenni a politikus fotóját, a politikus fotóját, az iskola igazgatója azt válaszolta, hogy

„az iskoláink tablójára az iskolák azt tesznek fel, akit fontosnak tartanak. Az iskola tiszteli a fenntartót, ezért szerepelteti az iskola tablóján annak vezető képviselőjét. Ez az iskola belügye”



Dr. Kádár Péter hozzátette:

„A demokratikus világban a legtermészetesebb dolog, hogy választott képviselők, közéleti szereplők részt vesznek a társadalmi élet különböző közösségeiben, kórházak, iskolák fenntartói testületeiben. Mint ahogy az is természetes, hogy a választott tisztviselők tiszteletet érdemelnek, ha segítik a közösség jólétét, a közjót.”

photo_camera Fotó: Kiss Gábor/MTI/MTVA

Nem tartja problémásnak az ügyet, mert nem politikusként szerepel a tablókon, reagálta Hoppál a lapnak. Hozzátette: