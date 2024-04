Nagy hatótávolságú rakétákat kapott Ukrajna Amerikától

Amerikai tisztviselők jelentése szerint Ukrajna megkezdte az Egyesült Államoktól „titokban kapott” nagy hatótávolságú ballisztikus rakéták használatát a megszálló orosz erők ellen – írja a BBC.

A fegyverek, amik most áprilisban érkeztek Ukrajnába, még a Joe Biden amerikai elnök által márciusban jóváhagyott 300 millió dolláros segélycsomag részét képezték. A jelentések szerint már legalább egyszer be is vetették azokat a megszállt Krím-félszigeten lévő orosz célpontok elleni támadásra.

Az Egyesült Államok szenátusa a napokban egy új, 95 milliárd dolláros segélycsomagról döntött, ez Ukrajna, Izrael és Tajvan támogatását foglalja magába.

A BBC a rakétákról annyit ír, hogy azok nagy hatótávolságú ATACMS-ek, amiket „az elnök közvetlen utasítására” küldtek