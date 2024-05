Összecsaptak egymással a palesztinbarát és Izrael-párti tüntetők a Los Angeles-i egyetemen

24 órával azután, hogy a New York-i Columbia Egyetem Cuny campusán tüntetőket feloszlatta a rendőrség, és ott őrizetbe vettek 280 embert, most a kaliforniai UCLA hallgatóira figyel Amerika. A rendőrség fellépése a Columbia diákjai ellen mintha csak olaj lett volna a tűzre.

Tegnap több amerikai egyetemen is folytatódtak a palesztinbarát tüntetések. Rendőrségi fellépés történt többek között Wisconsinban és Dallasban.

Kedden a kaliforniai egyetem, a Los Angeles-i UCLA campusán erőszakos jelenetek zajlottak, amikor a palesztinbarát tüntetők összecsaptak az Izrael-barát tömeggel. Végül kemény rendőri intézkedés vetett véget az esetnek egy időre. Erre azonban szerdán még többen gyűltek össze az épület előtt. Azóta rohamrendőrök érkeztek a helyszínre, és most is farkasszemet néznek a palesztinbarát tömeggel. A nagy, nemzetközi újságok most ezt az eseményt követik élőben, ez a Guardian, ez a CNN tudósítása. Ez pedig a Euronews videója a tüntetők összecsapásáról:

link Forrás

Most már éjszaka van Kaliforniában, az érkező rohamrendőrök előbb körbekerítették a tüntető csoport magját, akik utána érkeztek, azokat elválasztották ettől a tömegtől, és fél órával ezelőtt mindenkit felszólítottak, hogy menjenek haza. Az intézményben már tegnap sem volt tanítás, minden arra utal, hogy csütörtökön is lezárva maradnak az épületek.



photo_camera Palesztinbarát tüntető az UCLA főépülete előtt. Fotó: ETIENNE LAURENT/AFP

photo_camera A később érkező támogatók tömegei ugyanott. Fotó: ETIENNE LAURENT/AFP

Az amerikai egyetemeken hetek óta palesztinbarát tüntetések zajlanak, sokszor izraelellenessé fajulva. Több helyen pedig Izrael-párti tüntetések kísérik mindezt, ami a Los Angeles-i jelenetekhez vezet.