Fontos: idén is 350 millió adóforinttal támogatja a vallási könnyűzenét a kormány

„Az idén is 350 millió forint áll rendelkezésre a vallásos alkotóközösségek, zenei együttesek és zenészek támogatására,” jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára kedden. A 2019-ben indított Vallásos könnyűzenei programban most a hangszervásárlás és -felújítás mellett rendezvényekre is lehet pályázni. Zsigó Róbert elmondta, hogy az indulás óta csaknem nyolcszáz szervezet és több mint 1700 magánszemély jutott hangszerhez vagy a tevékenységéhez szükséges technikai eszközhöz. A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára nem spórolta el a nagy szavakat, szerinte

„a támogatás nagyon sok helyen a magyarság és a keresztény közösségek megtartó erejét jelenti.”



photo_camera Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA

Soltész Miklós hozzátette: a hatvanas-hetvenes években elinduló egyházi könnyűzene a tiltott kategóriába tartozott, az egyházi zenekarok mind felszerelésben, mind lehetőségeikben háttérbe voltak szorítva. Ezen változtatott radikálisan a kormány 2019-ben. (MTI)