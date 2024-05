Itt tart Orbán antikommunizmusa: a Kínai Kommunista Párt propagandáját nyomja a magyar köztévé

Hszi Csin-ping kínai diktátor magyarországi látogatása után nemcsak azt jelentették be, hogy átfogó nukleáris megállapodást kötöttünk és új vasútvonalak építéséről állapodtunk meg Kínával (a cseresznye és a szarvasmarha-szaporítóanyag kínai exportjáról nem is beszélve).

Kiderült az is, hogy az MTVA együttműködési megállapodást írt alá a China Media Grouppal: „Kínában készült dokumentumfilmeket mutat be a közmédia a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének 75. évfordulója alkalmából”. (A kormány ma már büszke arra, hogy a Rákosi-rezsim 1949-ben elsők között vette fel a diplomáciai kapcsolatot a tömeggyilkos maoista diktatúrával.) Az MTVA hírhamisító vezérigazgatója, Papp Dániel mellett a plágiumügyébe belebukott volt köztársasági elnök, Schmitt Pál ült le megállapodni a kínai állami média képviselőivel.

photo_camera Forrás: MTVA

A Magyar Nemzetben a múlt héten megjelent szponzorált cikkből derült ki, hogy a magyar köztévén a kínai állam propagandaműsorai fognak futni, többek között a Kiváló alkotások Kínában, az Ahol a fennsík van című, tibeti fejlesztésekről szóló film, valamint Az Övezet és Út követei Magyarországon. A kínai és a magyar nép barátságát kínai állami cégek vezetői, Medgyessy Péter volt miniszterelnök és az ATV vezérigazgatója, Kovács Tamás méltatta videóüzenetben.

Az együttműködés legfontosabb darabja a kínai diktátor gondolatairól szóló sorozat, ami szerdán már debütált is a magyar televízióban.

Mivel a Magyar Televízió csak azután indult el, hogy Nyikita Hruscsov 1956-ban leszámolt a sztálinizmussal, így bátran állíthatjuk: sosem dobott még akkorát a közmédia, mint a Xi Jinping gondolatai klasszikus idézetekkel című műsorral.

Ahogy a kínai állami média írta róla: „A »Xi Jinping gondolatai klasszikus idézetekkel« a magyar közönségnek szól, olyan témákról, mint a közösség előrehaladása, környezetbarát fejlesztések Kínában. Az epizódok Xi Jinping beszédeinek eredeti hangfelvételéből, illetve az azokban hivatkozott klasszikus idézetekből válogatnak, tükrözik a kínai államelnök történelmi, kulturális felkészültségét, politikai bölcsességét és összefoglalják, hogy milyen hatással vannak a hagyományos kínai kultúra globális értékei a mai korra. A műsorok nemzetközi szemszögből idézik fel a klasszikus kínai történeteket és bölcsességeket, s lehetőséget nyújtanak a magyar közönségnek arra, hogy megismerjék a kínai vezetés kormányzási alapelveit. A két epizódból a magyar tévénézők is megismerhetik a kínai modernizáció kulturális alapjait és eredményeit.”

Az első adásban többek között ezek a gondolatok hangzottak el:

photo_camera Forrás: MTVA

photo_camera Forrás: MTVA

photo_camera Forrás: MTVA

photo_camera Forrás: MTVA

photo_camera Forrás: MTVA

Orbán Viktor a csütörtöki sajtótájékoztatón azt mondta, Magyarország mindig is baráti kapcsolatokat ápolt Kínával, és annak mindig szilárd politikai alapjai voltak, illetve Magyarország mindig is az egy Kína elvét vallotta, a kölcsönös tisztelet alapján álltak, és baráti országként tekintettek Kínára. Nem is tudott „úgy fordulni a történelem kereke”, hogy a két ország szembe került volna egymással – mondta Orbán (pedig a Fidesz ellenzékben még sokszor élesen bírálta Kína emberijog-sértéseit).

David Pressman amerikai nagykövet a kínai elnök látogatásáról azt mondta, a Kínával való üzletelés módja azt mutatja, hogy a magyar kormány kevéssé törődik saját maga, illetve szövetségesei biztonságával.