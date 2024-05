Gitanas Nauseda elnök elsöprő fölénnyel nyerte meg a litván elnökválasztást

Gitanas Nauseda újabb 5 évig lesz Litvánia elnöke, miután simán legyőzte Ingrida Simonyte miniszterelnököt az elnökválasztás második fordulójában. Nauseda 75 százalékos eredménnyel állt a szavazatok több mint 90 százalékának összeszámolása után.

Nauseda az elnökválasztás első fordulójában is győzött, azonban az abszolút többséget még nem tudta megszerezni, így második körre került sor. Ahol, akárcsak 2019-ben, ezúttal is Simonyte volt a kihívója. A függetlenként induló Nauseda akkor a szavazatok 66 százalékát begyűjtve győzte le a konzervatív kormánypárt politikusát.

photo_camera Gitanas Nauseda sajtótájékoztatója a választás éjszakáján Fotó: PETRAS MALUKAS/AFP

Nauseda és Simonyte belpolitikai nézetei között több különbség is van, külpolitikájuk azonban nagyon hasonló. Mindketten támogatják Ukrajna honvédő háborúját és a litván hadsereg modernizációját. Elkötelezettségükben jelentős szerepet játszik, hogy a NATO-tag Litvánia nemcsak Belarusszal, hanem Oroszország kalinyingrádi exklávéjával is határos.

Bár a litván elnöki pozíció is elsősorban reprezentatív jellegű, az államfőnek kül- és biztonságpolitikai kérdésekben szélesebb a mozgástere, mint a magyar elnöké. Nauseda emiatt rendszeresen részt vesz az uniós állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanács csúcstalálkozóin is. (via Süddeutsche Zeitung)