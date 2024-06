A Fidesz odáig jutott, hogy Orbán vagy halál

Jó reggelt, drága olvasók! Hát megint milyen napok vannak mögöttünk?!

Mindent a Békemenetről

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Nem mindig sikerül így, de most tényleg annyi mindent kihoztunk ebből a patinás rendezvényből, hogy ennél többet már nem is nagyon érdemes. Volt élő közvetítésünk, kiemeltünk ilyen meg olyan részleteket, készült képgalériánk és helyszíni tudósításunk, színes-szagos videóriportunk és sok jó szempontot felvonultató elemzésünk is. Ezt fejezte be így Plankó Gergő: „Nem számít már, hogyan élünk, csak hogy ne haljunk meg. 14 év hatalom után ezt üzeni Orbán a szavazóinak, rajtuk kívül más pedig már bevallottan nem is számít.”



Rogán és a repülősök

Azt gondolhatta az olvasó, hogy kész, megvolt a hétvége nagy sztorija, de aztán jött a 444 meglepetéssorozata. Először megmutattuk, hogy a Békemenet után villámgyorsan Londonban termett Rogán Antal az egyik legdrágább szállodába csekkolt be a BL-döntő után. Aztán megint összefutott a 444 stábja a mindenható miniszterrel, aki egyrészt válaszolt néhány kérdésünkre, másrészt a választások utánra rendes interjút ígért a 444-nek, amire emberemlékezet óta nem volt példa.

A BL-döntőre nem csak Rogán volt kíváncsi, hanem a NER-elit fele, akiket a magánrepülők termináljánál fotózgattunk le.

Béketervek

photo_camera Gázára ráférne egy béketerv Fotó: OMAR AL-QATTAA/AFP

Közben a két nagy környékbeli fegyveres konfliktus egyes szereplői is próbálnak világra vajúdni valami tárgyalássorozatot. Az amerikai támogatású izraeli béketerv egyrészt az izraeli kormány széthullásával fenyeget, másrészt viszont meglepően sok befolyásos szereplő támogatja, és a Hamász sem zárkózik el.

Az ukrán béketerv mögé is beállt vagy 100 ország, de Zelenszkij szerint Kína szabotálja a békekonferenciáját, és Oroszországot támogatja, amitől a háború tovább fog tartani. Kína szerint viszont nincs értelme tárgyalni Oroszország nélkül.

Turbó

photo_camera Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A repülőgépeket úgy tervezték, hogy a közepes turbulenciának álljanak ellen, ezért egyáltalán nem mindegy, a pilóták mibe repülnek bele. Már egy új turbulenciafokozatot is be kellett vezetni. Madas László repülésszakértővel elemeztük a helyzetet.

Jó blog

photo_camera Ördög Tamás az olvasópróbán Fotó: Dömölky Dániel

Kulturális aloldalunk a kampány alatt is üzemel a maga politikamentes tempójában. Ördög Tamás rendező arról is mesél, hogy szerinte „borzalmas állapotban van most a közönség, mintha mindenki megkattant volna a covid óta”, de a jegyárak növekedésének is sokféle következménye lehet.

Irodalomkritikusunk Oravecz Imre öregkori naplójáról gondolkodott el, de a legfiatalabbaknak is ajánlottunk olvasnivalót, mint minden szombaton.

Obama egyik munkatársának azt mondták, fél éve van hátra, mire ő kampányba kezdett, hogy a gyógyíthatatlan betegségére legyen gyógymód. Erről szól ez a profi - talán túl profi - dokumentumfilm.

És akit lelomboz az időjárás,

az hallgassa meg ezt a londoni repülőútról szóló dalt. (A felületes szemlélő azt gondolná, Tandori Dezső írta a szöveget, de igazából Tóth Krisztina.) Az ötórai teáról pedig még ez jutott eszembe.