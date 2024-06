Kósa Lajos levezette, hogy Magyar Péter nem szereplője a magyar politikának

Hétfő este a Hírtv-ben megkérdezték a Fidesz alelnökétől, mit gondol arról, hogy Magyar Péter online petíciót indít amiatt, hogy a Fidesz kampánya „háborús veszéllyel fenyeget, a gyerekek a reklámfilmek miatt félnek a háborútól”. Egyben bejelentést tesznek a Médiahatóságnál, emellett Magyar feljelenti Orbánt rágalmazásért és rémhírterjesztésért.

Kósa Lajos először vonakodott attól, hogy Magyar Pétert értékelje, majd némi unszolásra csak belelendült:



„A Magyar Péter nem szereplője a magyar politikának. Hát most azért, mert végigroadshow-zta az országot? Lényegében az önkormányzatok döntő többségében, a fővároson kívül, nem is indul, tehát nem is akar szereplő lenni.”