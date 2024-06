Lezárta a gödi akkugyárat az LMP

Hétfő délelőtt zárták le az LMP aktivistái a Samsung SDI gödi akkumulátorgyárának mindkét bejáratát. „Azt próbáljuk elérni, hogy ne tudjon működni a Samsung, hiszen a bíróság kimondta, hogy nem rendelkeznek megfelelő környezethasználati engedéllyel” – mondta a helyszínen Csárdi Antal, a párt parlamenti képviselője, hozzátéve: „ha a kormány és az intézményei nem végzik el a feladatukat, akkor el fogjuk végezni mi ezt a feladatot”.

A párt aktivistái most ugyanazért tüntettek, amiért már májusban is volt ellenzéki és civil demonstráció a gyárnál (akkor az LMP mellett a Momentum és a Párbeszéd, valamint a Göd-ÉRT Egyesület és a Greenpeace tartott közös tüntetést): azt kifogásolják, hogy a gyár annak ellenére is tovább üzemel, hogy a bíróság ideiglenesen felfüggesztette az egységes környezethasználati engedélyét. Hogy a mostani tiltakozás meddig tart, és milyen eredményre vezet, még nem tudni, Csárdi Antal azt mondta: „ezt a zárlatot fenn fogjuk tartani a következő órákban”.

A Budapest Környéki Törvényszék már több mint egy hónapja helyt adott a gödi civilek Samsung SDI Zrt. ellen benyújtott keresetének, és ideiglenesen hatálytalanította a gödi akkumulátorgyártó üzem környezethasználati engedélyét. A civil szervezet szerint a hatóságnak el kellett volna rendelnie az üzem működésének felfüggesztését, a Samsungnak le kellett volna állítania a működéséhez szükséges belső erőművet és az akkumulátor-gyártósorokat, azonban ezt máig nem tették meg, és hatályos engedély nélkül folytatták a termelést.

Csárdi most is arról beszélt, hogy „egyértelműen jogszerűtlen”, amit a Samsung csinál, ezért akadályozzák a gyárba bejutást, hogy ne folyhasson ott normál tempóban a termelés. A bírósági végzés az értelmezésében azt jelenti, hogy a gyártást több mint 98 százalékkal kellene csökkenteni, de ez nem történt meg. „A hatóságok nem hajlandóak valós ellenőrzéseket végezni. Azt akarjuk elérni, hogy mindenkire vonatkozzanak Magyarország törvényei” – mondta.