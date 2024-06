Lázár János: 365 napot szokott dolgozni Rogán miniszter úr, most kapott egy nap kimenőt, nagyon helyes

Többek között Rogán Antal szombati kiruccanásáról is kérdezte Lázár János építési és közlekedési minisztert a komáromi kampányrendezvényén a 24.hu.

photo_camera Fotó: Derencsényi István/MTI/MTVA

A kabinetfőnök a szombati Békemenet után egyből London felé vette az irányt családjával, hogy a helyszínen nézzék meg a BL-döntőt. Kollégáinknak pedig kétszer is sikerült szóra bírnia a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztert, egyszer a Mandarin Oriental Hyde Park Hotel előtt – ahol az elnöki lakosztályt foglalta le magának –, majd másnap a Hyde Parkban is összefutottak vele. Itt nyilatkozott a londoni kiruccanás költségeiről is, mellyel kapcsolatban csak annyit jegyzett meg: „A bevallott jövedelmem, amivel rendelkezem, az azért nem kevés”.

