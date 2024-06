Kötelezővé teszik a lengyel rendőröknek a fegyverviselést a fehérorosz határnál, miután egy bevándorló halálra késelt egy katonát

A fehérorosz határon szolgáló lengyel rendőröknél kötelező lesz a fegyverviselés, írja a Notes from Poland. Kedden több mint 250 rendőrt vezényeltek a lengyel-fehérorosz határra, hogy segítsék a katonák munkáját. A rendőröknél korábban általában nem volt fegyver.

A kormány azután döntött, hogy a lengyel rendőröket a közelmúltban több támadás is érte, csütörtökön pedig egy katona meg is halt, miután a múlt héten megkéselte egy határátkelő. A kormány a jövő héten lehetővé akarja tenni, hogy a katonák önvédelemből is használhassák fegyvereiket a határnál.

photo_camera A határnál Fotó: MACIEJ LUCZNIEWSKI/NurPhoto via AFP

Az eset után Radoslaw Sikorski külügyminiszter követelte, hogy Fehéroroszország azonosítsa és adja ki a támadót. Azt mondta, tiltakozó jegyzéket kézbesítettek Fehéroroszország varsói nagykövetségére. Ezzel szerették volna elérni, hogy Fehéroroszország állítsa le a hibrid támadásokat. A határon évek óta kisebb-nagyobb hullámban érkeznek a bevándorlók, amit a lengyel vezetés fehérorosz nyomásként értelmezett.

A minszki külügyminisztérium szóvivője az orosz állami médiában részvétét fejezte ki a meggyilkolt katona hozzátartozóinak, és azt mondta, „meg kell újítani a rendezett érintkezéseket a határon, hogy megakadályozzák a hasonló tragédiák bekövetkeztét”. A szóvivő a lengyel felet okolta az „érintkezés” jelenlegi állapota miatt.

A hét elején vita tört ki, miután kiderült, hogy két lengyel katonát hatáskörük túllépésével és mások életének veszélyeztetésével vádoltak, mert figyelmeztető lövéseket adtak le a határon épp átkelni próbáló bevándorlók felé. (via MTI)