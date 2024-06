Donald Trump elmondta élete legjobb beszédét, amit csak a legokosabb emberek érthetnek meg

Folyik az amerikai választási kampány, amelynek eredménye emberek milliárdjainak életére lehet hatással. Orbán Viktortól tudjuk, hogy az atomháborút is csak akkor kerülhetjük el, ha a stabil, békepárti Donald Trumpot választják meg az Egyesült Államok elnökének.

A volt elnök minden szavára érdemes figyelni, de nemrég olyan beszédet mondott, amelyet tényleg mindenkinek hallania kell. A videó alatt az amerikai nyilvánosságot lázban tartó részlet szó szerinti átirata következik. Hogy ne lehessen elfogultsággal vádolni, a DeepL magyar fordítását használom, 2-3 apró korrekcióval. (Az MIT a világ egyik legjobb egyeteme, a Massachusetts Institute of Technology, más előzetes információ nem szükséges.)



„Szóval azt mondtam, hadd kérdezzek valamit, mire ő azt mondta, hogy ezt a kérdést még soha senki nem tette fel, és ez biztosan az MIT miatt van, az MIT-vel való kapcsolatom miatt. Nagyon okos. Azt mondja, mondom, mi történne, ha a hajó elsüllyedne a súlyától? És te a csónakban vagy, és van ez a rettenetesen erős akkumulátorod, és az akkumulátor most a víz alatt van, és ott van egy cápa, ami körülbelül 10 méterre van, egyébként mostanában sok cápatámadás volt, észrevetted, hogy sok a cápa? Láttam ma néhány fickót, akik ezt igazolták. Hát, nem is voltak annyira dühösek. Azért harapták le a fiatal hölgy lábát, mert ők, ők nem éhesek voltak, hanem félreértették, hogy ki is ő. Ezek az emberek... Azt mondta, hogy nincs probléma a cápákkal. Csak nem igazán értették meg, hogy egy fiatal nő most úszik. Tényleg megtizedelték, és más emberek sok cápatámadást csinálnak. Szóval azt mondtam, hogy van egy cápa 10 yardra a hajótól, 10 yardra vagy itt, akkor engem megráz az áram, ha a hajó elsüllyed? A víz átmegy az akkumulátoron, a hajó süllyed. Maradjak a hajó tetején és kapjak áramütést, vagy ugorjak át a cápa mellé és ne kapjak áramütést? Mert megmondom neked, hogy nem tudta a választ. Azt mondta, tudjátok, még soha senki nem tette fel nekem ezt a kérdést. Azt mondtam, szerintem ez egy jó kérdés. Szerintem nagyon sok elektromos áram megy át azon a vízen. De tudjátok, mit tennék, ha egy cápa jönne, vagy áramütés érne? Én minden egyes alkalommal az áramütést választanám."

Érti, aki érti! De ha valaki mégsem érti a mélyebb mondanivalót, a beszéd apró finomágait, annak mutatok még egy felvételt tavaly októberből, amikor szintén szóba kerültek a cápák.

Ha valaki még ezek után sem érti az üzenetet, amelyet az amerikai szavazókhoz és a világ közvéleményéhez intéz Donald Trump, annak itt a magyar fordítás, méghozzá a cápás részt megelőző gondolatfutamé is, hogy ne lehessen azt mondani, kiragadtuk a kontextusából. A gépi fordító pár helyen átalakította értelmessé a mondatokat, de visszajavítottam, mert

itt az értelmetlenség a legfőbb értelem.

A szórend káoszát viszont lehetetlen magyarul visszaadni, sajnálom. De lényeg: a lényeg.

„A minap Dél-Karolinában voltam. Nagyszerű hajógyártó és nagyon aggódik. Először is, lecsökkentették a cuccát két mérföld per órára, még akkor is, ha messze az óceánon vagy. Két mérföld óránként! Azt kérdeztem: »Milyen gyorsan tudnak menni, 40-50-nel?« Kettővel akartak menni, amíg ki nem érnek 90 mérföldre. Azt kérdeztem: »Milyen messzire tudnak menni?” Úgy 60 mérföldre. Azt mondtam: »Úgy érti, hogy felgyorsíthatják, de sosem érnek ki oda?«. Ez hosszú 90 mérföld.

Megnéztem azokat a hajókat. Nagyon biztonságosnak tűnnek, de én nem akarok 90 mérföldre menni. Az nagyon messze van. De azt mondta: »Azt akarják, hogy kezdjünk el gondolkodni azon, hogy a Mercury motorok helyett elektromos hajókat használjunk.” Gyönyörű, az USA-ban készült Mercury motorok és mások, ahol érzed azt a kis illatot, hogy gyönyörű hangja van mindennek. Teljesen elektromosra akarnak váltani.

Azt kérdeztem: »Mi a baj?« Azt mondták: »Nos, a probléma az, hogy az akkumulátorok olyan nehezek, hogy a hajó nem tudja őket szállítani. Elsüllyednének. És ha úgy csinálnánk, hogy legalább egy közepes ideig el tudnának menni, akkor olyan nagyok lennének, hogy az egész hajót beborítanák. És azt mondta nekem: »Tudod, ezt a kérdést még soha senki nem tette fel nekem.« Azt kérdeztem: »Szóval mi történne, ha egy teljesen akkumulátoros hajóban lennél, az egész hajó gyakorlatilag akkumulátor lenne?«. Tudjátok, ezek az akkumulátorok hatalmasok. A probléma a teherautókkal az, hogy nagyon sok helyet foglalnak el, a teherautókkal együtt. Úgy értem, az egész olyan, mint egy akkumulátor.

Az egész dolog olyan őrült. Azt gondolnád, hogy ha lenne egy három perces beszélgetésük az amerikai kamionosokkal, akkor megértenék. És valahogy meg is értik, de ez nem számít. Ez olyan, mint a nyitott határ. Megértik, hogy a nyitott határok nem jók. De nem számít. Nem látod, hogy lezárnák a határokat. Azt mondják, »Ó, mi csodálatos munkát végzünk.« Tizenöt millió ember jön be. Börtönökből, elmegyógyintézetekből jönnek be.

De megkérdeztem a hajósokat. Azt kérdeztem, »Hadd kérdezzem meg: Tegyük fel, hogy a hajója elsüllyed, és én ott ülök ennek a nagy, erős akkumulátornak a tetején, és a hajó elsüllyed. Megráz az áram?« Erre ő: »Tudod mit, őszintén szólva ezt a kérdést még senki sem tette fel nekem.«

De ha ülök, és a hajó elsüllyed, én pedig egy akkumulátor tetején ülök, és a víz elkezd beáramlani, akkor aggódni kezdek. De aztán tíz méterrel balra nézek, és ott van egy cápa. Szóval választhatok: áramütés vagy cápa. Tudod, mit választok? Az áramütést. Mindig az áramütést választom. Egyetértünk? Igen, az áramütést választom.

De ezek az emberek őrültek. Ők is energiatakarékos repülőgép-üzemanyagot akarnak használni, hogy ne legyen semmi gondunk.”

