Karsai Dániel Orbán Viktorról: Mind a ketten az emberi jogok rendszeres megsértéséből élünk

Egy keddi Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor „igazi arcáról” írt a gyógyíthatatlan ALS betegségben szenvedő Karsai Dániel. Azután posztolt, hogy Bedő Dávid, a Momentum frakcióvezetője ma a Parlamentben meghívta Orbán Viktort hozzá, hogy „elbeszélgethessünk az életvégi döntésekhez való jogról”.

A miniszterelnök a felkérésre Karsai szerint „minősíthetetlen módon válaszolt”, azt mondta: megveti Bedőt azért, mert „felvállalja a szenvedő emberek képviseletét és abból politikai ügyet csinál”. Mint Karsai pikírten megjegyzi: ezt „az a politikus mondta, akinek a most lezárult kampányban minden második szava a háború volt”.

A jogász szerint Orbán ezután „még lejjebb süllyedt”, amikor megvetendőnek nevezte azokat, akik az életvégi döntésekhez való jog pártján állnak. Karsai szerint ilyen a magyar lakosság kétharmada és Emmanuel Macron francia elnök is. „ Ha kérhetném, amikor legközelebb beszélnek, kezdje azzal, hogy Cher Emmanuel, je te déteste” – fogalmazott.

Arról is írt, hogy közte és Orbán között sok hasonlóság van, így például az, hogy mind a ketten jogot végeztek, és az, hogy „azóta is az emberi jogok rendszeres megsértéséből élünk”. Az ajtaja viszont továbbra is nyitva áll Orbán előtt.

A posztját azzal zárta, hogy az alaptörvény szerint az emberi méltóság sérthetetlen, és hogy a mindenfajta méltóságot nélkülöző, csak szenvedésből álló élet nem létezés, „aki erre kötelez, az életellenes és szenvedéspárti”.

Karsai még tavaly szeptemberben fordult az az Emberi Jogok Európai Bíróságához, miután bő egy évvel korábban, 2022 augusztusában ALS betegséggel diagnosztizálták. „Az ALS – Stephen Hawking legendás fizikus is ilyen betegségben szenvedett – úgynevezett moto-neuron betegség. Az orvostudomány számára ismeretlen okból az izmokat mozgató idegsejtek elsorvadnak, emiatt az izmok is, mely teljes lebénuláshoz vezet. A betegség végén a légzési funkciók is megszűnnek és a halál fulladás miatt következik be. A betegség ugyanakkor a mentális képességeket nem érinti, a fentieket teljesen tiszta tudattal kell végigélni” – írta a perindítást bejelentő posztjában.

Az azóta eltelt több mint hét hónapban több sorstársa csatlakozott a beadványához, amiben azt kérte, hogy maga dönthessen az élete végéről. Az aktív életvégi döntések ugyanis most nem legálisak Magyarországon. A magyar kormány azt kérte a strasbourgi bíróságtól, hogy Karsai keresetét nyilvánítsa elfogadhatatlannak, a fideszes képviselők szó nélkül elmentek mellette, Gulyás Gergely miniszter jobbulást kívánt a gyógyíthatatlan beteg férfinak.

Gulyás azóta viszont bejelentette, hogy meglátogatja Karsait. Ez Karsai egy másik posztja szerint kedden meg is történt, Karsai szerint „ érdemi beszélgetést folytattunk az életvégi döntésekhez való jog bevezetéséről”. Emellett elment hozzá Sulyos Tamás államfő is, igaz, később nemet mondott a kegyelemmel kapcsolatos kérésére.